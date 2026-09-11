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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüksek seyrediyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzında yaşanan kesintiler ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleriyle haftayı yüzde 13,2'lik yükselişle sürdürüyor.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüksek seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2026 16:50

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı geçen hafta cuma gününü 71,95 avrodan tamamlamıştı.

Fiyatlar, bugün saat 15.43 itibarıyla geçen haftanın kapanışına göre yüzde 13,2 artarak 81,48 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatları, Basra Körfezi'nden LNG arzında devam eden kesintilerin etkisiyle Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Jeopolitik riskler, uluslararası doğal gaz piyasasında fiyatların yönünü belirleyen temel unsurlardan biri olmayı sürdürürken bölgede tırmanan askeri gerilim, küresel LNG akışının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını da doğrudan tehdit ediyor.

Boğazdan petrol tankerlerinin düşük seviyelerde de olsa geçişlerini sürdürmesine karşılık LNG trafiğindeki kesintiler daha belirgin seyrediyor.

AVRUPA'NIN GAZ DEPOLARI TARİHSEL ORTALAMANIN ALTINDA

Avrupa'nın gaz depolarındaki doluluk oranının tarihsel ortalamaların altında kalması da arz endişelerini artırıyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 67,6 seviyesinde bulunuyor. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 79,9 seviyesindeydi.

Avrupa Komisyonu, mevcut durumda kış dönemine ilişkin acil doğal gaz arz güvenliği riskinin bulunmadığını belirtse de Körfez'deki LNG arzında uzun süreli kesinti yaşanması halinde küresel LNG arzının sıkılaşabileceği ve Avrupa'nın alternatif kargolar için Asya ile daha yoğun rekabete girebileceği değerlendiriliyor.

Asya'daki alıcıların daha yüksek fiyat ödemeye hazır olması, esnek LNG kargolarının Avrupa yerine Asya'ya yönelmesi riskini artırıyor.

Analistler, kış aylarında ısıtma talebinin artması ve LNG rekabetinin kızışmasıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının artabileceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA KOMİSYONU #BASRA KÖRFEZİ #AVRUPA BİRLİĞİ #HÜRMÜZ BOĞAZI #LNG

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