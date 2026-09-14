VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,97 artışla 17.839,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.864,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artarak 17.850,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 18.000 ve 18.100 puanın direnç, 17.700 ve 17.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.