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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 0,06 yükselişle 17.850,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 14 Eylül 2026 09:31

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,97 artışla 17.839,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.864,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artarak 17.850,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 18.000 ve 18.100 puanın direnç, 17.700 ve 17.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#CHRİSTİNE LAGARDE #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30 #VİOP #BORSA

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