Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artarak devam etmesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Bu durum Avrupa'da piyasaların İngiltere hariç aşağı yönlü hareket etmesinde etkili oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırmasıyla merkez bankalarının politikalarında daha şahin adımlar öne çıkarken İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bu haftaki faiz kararı Avrupa piyasalarının odağında bulunuyor.

Bankanın politika faizini sabit bırakması beklenirken kasım ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapabileceği öngörülüyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi temmuzda beklentileri aşarak yüzde 0,4 büyüdü. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırması ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesiyle BoE'nin bu yıl politika faizinde artışa gitmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 638 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kazançla 10.705 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 25.475 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 52.318 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 8.146 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 19.788 puanda bulunuyor.

İSKOÇYA, KUZEY İRLANDA VE GALLER, ÜÇLÜ TOPLANTIDA BAĞIMSIZLIĞI GÖRÜŞECEK

Birleşik Krallık çatısı altında yer alan 4 ülkeden üçünde bölgesel başbakanlık görevini yürüten ayrılık yanlısı partilerin liderleri, Galler'de kendi kaderini tayin etme hakkı ve ortak çıkarları görüşmek üzere bir araya gelecek.

İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerden yapılan açıklamaya göre, liderler John Swinney, Michelle O'Neill ve Rhun ap Iorwerth, yarın Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelerek üç bölgeyi ilgilendiren ortak meseleleri masaya yatıracak.

İngiliz The Telegraph gazetesi ise üç liderin bağımsızlık referandumu için mutabakat zaptı imzalayacağını duyurdu.

Bağımsızlık talebini yinelemek için hazırlanan belgeyi imzalayacak olan üç lider, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a bu hedef doğrultusunda daha fazla baskı yapmayı amaçlıyor.