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Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşlerle Hong Kong hariç negatif seyrediyor.

Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 14 Eylül 2026 09:54

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

Asya tarafında ise yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızlarını yavaşlatacağına ilişkin açıklamaları sonrasında bölgede önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşlerin ardından piyasalarda negatif bir seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,26 azalışla 6.684 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58 değer kaybıyla 63.641 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,12 azalışla 3.883 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 24.766 puanda seyrediyor. Hindistan borsalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

Bölgede, teknoloji şirketlerinde görülen düşüşler dikkati çekiyor. Güney Koreli teknoloji şirketleri SK Hynix'in hisseleri yüzde 5,6, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 3,5 ve Japonya merkezli SoftBank Group Corp'un hisseleri yüzde 11,4 düştü.

Asya tarafında bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı takip edilecek.

Artan enerji maliyetlerinin enflasyonist endişeleri artırması ve yenin değer kaybetmesinin yarattığı baskıyla bankanın yüzde 1 seviyesindeki politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,2 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ASYA #GÜNEY KORE #NİKKEİ 225 #JAPONYA MERKEZ BANKASI #BOJ

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