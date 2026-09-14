CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Arz endişeleri etkili oldu: Avrupa'da doğal gaz fiyatları arttı

Arz endişeleri etkili oldu: Avrupa'da doğal gaz fiyatları arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı.

Arz endişeleri etkili oldu: Avrupa’da doğal gaz fiyatları arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 14 Eylül 2026 10:27

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma gününü 79,52 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 artarak 83,96 avroya yükseldi.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da enerji arzını tehdit eden gelişmeler etkili oldu. Suudi Arabistan, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların ardından kritik öneme sahip Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı geçici olarak kapatırken, Yemen'deki Husilerin ilerleyişi küresel enerji arzında yeni kesintiler yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Öte yandan, İran ile Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nda geçici bir güvenli rota oluşturulmasına yönelik olası bir anlaşmanın görüşülmesi için bugün yapılması planlanan toplantı ertelendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman'da Hürmüz Boğazı'nda geçici bir güvenli rota belirlenmesi amacıyla toplantı yapılacağını açıklamıştı. Ancak Bahreyn, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi.

AVRUPA'NIN GAZ DEPOLARINI DOLDURMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Avrupa, kış öncesinde doğal gaz depolarını yeniden doldurmaya çalışırken başta Katar olmak üzere Basra Körfezi'nden Avrupa'ya LNG sevkiyatlarında yaşanan kesintiler bölgenin arz görünümünü baskılıyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 68,04 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Komisyonu 8 Eylül'de bu kış için doğal gaz arz güvenliği açısından acil bir risk bulunmadığını açıklasa da Körfez ülkelerinden LNG arzındaki kesintilerin uzun sürmesinin küresel doğal gaz piyasasını daha da sıkılaştırabileceği belirtiliyor.

Bu durumda Avrupa'daki alıcıların Asya'daki tüketicilerle LNG kargoları için daha yoğun rekabete girmesi ve fiyatlar üzerinde ek yukarı yönlü baskı oluşması bekleniyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Citigroup'un (Citi) stratejistleri Avrupa ekonomisi ve hisse piyasalarının doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten 2022'deki enerji krizine kıyasla daha sınırlı etkilendiğini belirtiyor. Ancak doğal gaz fiyatlarının kalıcı biçimde yüksek seyretmesi, özellikle enerji yoğun sektörlerde şirket karları ve ekonomik görünüm üzerindeki baskıyı artırabilir.

#AVRUPA KOMİSYONU #SUUDİ ARABİSTAN #YEMEN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 11 Eylül 2026 09:56
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 11 Eylül 2026 09:30
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 11 Eylül 2026 09:12
Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda! Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda! 11 Eylül 2026 09:10
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 10 Eylül 2026 16:25
ABD’de Üretici Fiyat Endeksi belli oldu ABD'de Üretici Fiyat Endeksi belli oldu 10 Eylül 2026 15:42
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 temel faiz oranı 3 ay sonra yükseldi Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 temel faiz oranı 3 ay sonra yükseldi 10 Eylül 2026 15:30
Barclays’tan Japon yeni için kritik uyarı: Dolar/yen 150 seviyesine dönebilir Barclays’tan Japon yeni için kritik uyarı: Dolar/yen 150 seviyesine dönebilir 10 Eylül 2026 11:40
Almanya’da enflasyon 2,5 yılın zirvesinde! Enerji fiyatları etkili oldu Almanya'da enflasyon 2,5 yılın zirvesinde! Enerji fiyatları etkili oldu 10 Eylül 2026 11:07
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 10 Eylül 2026 10:50
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 10 Eylül 2026 10:07
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 10 Eylül 2026 10:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.264,8200 Değişim 106,22 Son veri saati:
Düşük 14249,24 Yüksek 14355,46
Açılış
48,6206 Değişim 0,0545 Son veri saati:
Düşük 48,5706 Yüksek 48,6251
Açılış
56,1409 Değişim 0,3136 Son veri saati:
Düşük 56,1308 Yüksek 56,4444
Açılış
6.745,9090 Değişim 73,247 Son veri saati:
Düşük 6734,973 Yüksek 6808,22
Açılış
99,0294 Değişim 2,0038 Son veri saati:
Düşük 98,8575 Yüksek 100,8613
Açılış
BİST En Aktif Hisseler