CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD bütçesinde 167 milyar dolarlık açık: Beklentiler tutmadı

ABD bütçesinde 167 milyar dolarlık açık: Beklentiler tutmadı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 gerileyerek 167 milyar dolara düştü. Piyasa beklentisi 221 milyar dolar açık verilmesi yönündeydi.

ABD bütçesinde 167 milyar dolarlık açık: Beklentiler tutmadı
AA AA

Oluşturma Tarihi 12 Eylül 2026 08:55

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılının 11'inci ayında önemli ölçüde geriledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ağustos ayında bütçe açığı geçen yılın aynı ayındaki 345 milyar dolardan 167 milyar dolara düşerek yüzde 52 azaldı.

GELİRLER ARTTI, HARCAMALAR GERİLEDİ

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının 11'inci ayında federal hükümetin bütçe açığı 167 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Federal hükümet, geçen yılın ağustos ayında 345 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bu yıl ağustos ayındaki açık, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 azaldı.

Piyasa beklentisi ise federal hükümetin ağustosta 221 milyar dolar bütçe açığı vermesi yönündeydi. Gerçekleşen rakam beklentinin altında kaldı.

Hükümetin gelirleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 360 milyar dolara yükseldi. Harcamalar ise yüzde 24 azalarak 527 milyar dolara geriledi.

11 AYLIK AÇIK 1,97 TRİLYON DOLAR

2026 mali yılının 11'inci ayı olan ağustos itibarıyla federal hükümetin toplam bütçe açığı 1,97 trilyon dolara ulaştı.

Federal hükümetin bütçe açığı, 2025 mali yılının aynı döneminde de 1,97 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu 11 aylık dönemde hükümetin gelirleri yüzde 3 artarak 4,85 trilyon dolara çıkarken, harcamaları yüzde 2 yükselerek 6,81 trilyon dolara ulaştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Almanya’da enflasyon 2,5 yılın zirvesinde! Enerji fiyatları etkili oldu Almanya'da enflasyon 2,5 yılın zirvesinde! Enerji fiyatları etkili oldu 10 Eylül 2026 11:07
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 10 Eylül 2026 10:50
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 10 Eylül 2026 10:07
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 10 Eylül 2026 10:00
Konut sahiplerini ilgilendiren teklif: Boş evlere ve kiralamalara yeni düzenleme yolda Konut sahiplerini ilgilendiren teklif: Boş evlere ve kiralamalara yeni düzenleme yolda 09 Eylül 2026 15:21
BIST 100 yükselişini sürdürdü: Gözler 14.700 puanda BIST 100 yükselişini sürdürdü: Gözler 14.700 puanda 09 Eylül 2026 13:25
Çin’de enflasyon ağustosta hızlandı: Fiyatlar yeniden yükselişte Çin'de enflasyon ağustosta hızlandı: Fiyatlar yeniden yükselişte 09 Eylül 2026 12:37
ECB’den 2. faiz artışı sinyali: Gözler Lagarde’ın mesajlarında ECB'den 2. faiz artışı sinyali: Gözler Lagarde'ın mesajlarında 09 Eylül 2026 12:21
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 09 Eylül 2026 10:37
Çin’in petrol talebi 2026’da düşecek: Tüketim üçüncü yıl geriliyor Çin’in petrol talebi 2026’da düşecek: Tüketim üçüncü yıl geriliyor 09 Eylül 2026 09:53
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 09 Eylül 2026 09:51
Rafineri marjları rekor seviyeye ulaştı Rafineri marjları rekor seviyeye ulaştı 09 Eylül 2026 09:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.467,2500 Değişim 185,89 Son veri saati:
Düşük 14354,12 Yüksek 14540,01
Açılış
48,6598 Değişim 0,1104 Son veri saati:
Düşük 48,5076 Yüksek 48,618
Açılış
56,4946 Değişim 0,3280 Son veri saati:
Düşük 56,2787 Yüksek 56,6067
Açılış
6.784,8780 Değişim 171,921 Son veri saati:
Düşük 6707,982 Yüksek 6879,903
Açılış
100,6719 Değişim 3,6897 Son veri saati:
Düşük 98,3658 Yüksek 102,0555
Açılış
BİST En Aktif Hisseler