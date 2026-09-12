ABD bütçesinde 167 milyar dolarlık açık: Beklentiler tutmadı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılının 11'inci ayında önemli ölçüde geriledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ağustos ayında bütçe açığı geçen yılın aynı ayındaki 345 milyar dolardan 167 milyar dolara düşerek yüzde 52 azaldı.

GELİRLER ARTTI, HARCAMALAR GERİLEDİ

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının 11'inci ayında federal hükümetin bütçe açığı 167 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Federal hükümet, geçen yılın ağustos ayında 345 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bu yıl ağustos ayındaki açık, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 azaldı.

Piyasa beklentisi ise federal hükümetin ağustosta 221 milyar dolar bütçe açığı vermesi yönündeydi. Gerçekleşen rakam beklentinin altında kaldı.

Hükümetin gelirleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 360 milyar dolara yükseldi. Harcamalar ise yüzde 24 azalarak 527 milyar dolara geriledi.

11 AYLIK AÇIK 1,97 TRİLYON DOLAR

2026 mali yılının 11'inci ayı olan ağustos itibarıyla federal hükümetin toplam bütçe açığı 1,97 trilyon dolara ulaştı.

Federal hükümetin bütçe açığı, 2025 mali yılının aynı döneminde de 1,97 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu 11 aylık dönemde hükümetin gelirleri yüzde 3 artarak 4,85 trilyon dolara çıkarken, harcamaları yüzde 2 yükselerek 6,81 trilyon dolara ulaştı.