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ABD enflasyonu belli oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı.

ABD enflasyonu belli oldu

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2026 15:34

Son Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2026 16:52

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 yükselmişti.

Ülkede TÜFE, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Beklentiler dahilinde gerçekleşen yıllık enflasyon, temmuzda da yüzde 3,4 olarak hesaplanmıştı.

BENZİN MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Benzin fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 3,9 artarken, enflasyondaki aylık artışın üçte birinden fazlasını oluşturdu. Benzin fiyatları yıllık bazda da yüzde 27,4 yükseldi.

Enerji endeksi ağustosta aylık yüzde 2,1 ve yıllık yüzde 16,3 arttı. Gıda endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Barınma maliyetleri ise ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON AYLIK BAZDA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

Çekirdek TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.

#ABD #ENFLASYON #TÜFE #TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

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