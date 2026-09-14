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Gram altın 6 bin 765 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 11 bin 99 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 177 liradan satılıyor.

Gram altın 6 bin 765 liradan işlem görüyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 14 Eylül 2026 09:28

Son Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2026 09:32

Gram altın, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 765 liradan işlem görüyor.

Cuma gününü gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 6 bin 782 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 6 bin 765 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 99 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 177 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 4 bin 333 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin giderek artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gitme beklentilerinin artması ve dolar endeksindeki yükseliş altının onsunu baskılıyor.

Fed'in bu haftaki faiz kararı piyasaların odağında bulunurken istihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta faiz artıracağına ilişkin olasılık yüzde 87'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı günlük 7 milyon varil kapasiteli "Petroline" isimli Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı Irak'tan düzenlenen saldırılar nedeniyle kapatmasının ardından petrol arzına yönelik endişeler arttı. Bu gelişmeyle yeni haftanın ilk işlem gününde kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 artışla 107,3 dolarda seyrediyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında yarın yapılması planlanan bölgesel toplantı ertelendi.

Fed'e ilişkin faiz artırım öngörülerinin güç kazanmasıyla yüzde 4,98 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,97'de dengelenirken dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,4 seviyesinde seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerin enflasyonist baskıları artırması kıymetli maden fiyatlarını etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

#ABD MERKEZ BANKASI #KEVİN WARSH #CHRİSTİNE LAGARDE #HÜRMÜZ BOĞAZI

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