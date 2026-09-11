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Almanya'da şirket iflasları son 13 yılın zirvesinde!

Almanya'da kurumsal iflaslar, ekonomideki toparlanma sinyallerine rağmen yılın ilk yarısında son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya’da şirket iflasları son 13 yılın zirvesinde!
AA AA

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2026 13:59

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin resmi iflas başvurusu verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede bu yılın ilk yarısında 12 bin 812 işletme iflas başvurusunda bulundu. Kurumsal iflaslar, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 arttı. Söz konusu miktar, 13 bin 253 iflasın kaydedildiği 2013'ten bu yana ilk yarıyıllar bazında görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, uzun süredir durgun seyreden iç konjonktürü, enerji ve iş gücü maliyetlerindeki artışı ve yoğun bürokrasiyi iflas dalgasının temel nedenleri olarak gösteriyor.

Sadece haziran ayında kurumsal iflas başvuruları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 2 bin 266'ya ulaştı ve son 14 yılın en yüksek haziran ayı seviyesini gördü.

EN ÇOK İFLAS TAŞIMACILIK VE DEPOLAMA SEKTÖRÜNDE

Ülkede ocak-haziran döneminde her 10 bin şirketten 36,2'si iflasını açıkladı. En çok iflas, 10 binde 71,6 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe yaşandı. Bu iş kolunu 10 binde 59,6 vaka ile konaklama (gastronomi) ve inşaat sektörleri takip etti.

Şirketlerin iflas başvuruları nedeniyle alacaklılara ödenmesi öngörülen borç tutarı ise ilk yarıda 18,5 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, daha büyük ölçekli firmaların iflas ettiği 2025'in ocak-haziran döneminde yaklaşık 28,2 milyar avro seviyesindeydi.

KİŞİSEL İFLASLAR VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Kurumsal iflaslar dışında 38 bin 932 borçlu da ilk yarıda kişisel iflas (tüketici iflası) başvurusunda bulundu. Bu alandaki başvurular, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi.

Bu arada ilk yarıdaki iflas dalgasına tezat olarak ülkede girişimcilik ekosisteminde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Yılın ilk 6 ayında yeni kurulan startup sayısı, bir önceki döneme göre yüzde 52 artarak 3 bin 53 ile tarihi zirvesine ulaştı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, İran'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek yeniden zemin kazandı.

Birçok ekonomi enstitüsü, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,4'e kadar yükseltirken, Alman hükümeti şu an için yüzde 0,5'lik bir büyüme öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #ALMANYA FEDERAL İSTATİSTİK OFİSİ

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