CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,32 düşüşle 14.003,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2026 09:36

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,07 artışla 14.048,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı dün akşam seansında ise düşüşe geçerek yüzde 0,23 değer kaybetti.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,32 altında 14.003,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi Anthropic'in halka arz başvurusunun yapay zeka sektörüne yönelik ilgiyi artıracağı beklentisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde temkinli iyimserlik öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Gümüşte faiz baskısı! Gram gümüş kaç TL oldu? Gümüşte faiz baskısı! Gram gümüş kaç TL oldu? 26 Ekim 2026 09:16
Ons altında sınırlı yükseliş: İşte piyasalarda son durum... Ons altında sınırlı yükseliş: İşte piyasalarda son durum... 26 Ekim 2026 13:28
Dolarda Fed baskısı! Piyasalar kritik faiz haftasına girdi Dolarda Fed baskısı! Piyasalar kritik faiz haftasına girdi 26 Ekim 2026 09:07
Altın fiyatlarında toparlanma! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları Altın fiyatlarında toparlanma! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları 26 Ekim 2026 08:53
Küresel altın üretiminde dengeler değişti Küresel altın üretiminde dengeler değişti 24 Ekim 2026 21:38
Merkez bankalarının altın talebi fiyatları etkileyecek mi? Merkez bankalarının altın talebi fiyatları etkileyecek mi? 24 Ekim 2026 21:28
Altın fiyatlarında düşüş kalıcı mı? Altın fiyatlarında düşüş kalıcı mı? 24 Ekim 2026 21:24
İngiltere’den yatırım hamlesi: 100 bin istihdam hedefleniyor! İngiltere’den yatırım hamlesi: 100 bin istihdam hedefleniyor! 24 Ekim 2026 13:23
Uçak yakıtı fiyatları ikiye katlandı: ABD’li hava yollarının karı geriliyor Uçak yakıtı fiyatları ikiye katlandı: ABD'li hava yollarının karı geriliyor 24 Ekim 2026 11:52
Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: İşte altın, dolar ve borsanın performansı... Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: İşte altın, dolar ve borsanın performansı... 24 Ekim 2026 11:21
Piyasalar haftayı kayıpla tamamladı: Gözler merkez bankalarında Piyasalar haftayı kayıpla tamamladı: Gözler merkez bankalarında 24 Ekim 2026 11:16
Gümüşte 50 dolar riski! Toparlanma mı, yeni düşüş mü? Gümüşte 50 dolar riski! Toparlanma mı, yeni düşüş mü? 24 Ekim 2026 10:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.151,9600 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 11151,96 Yüksek 11151,96
Açılış
49,7925 Değişim 0,0638 Son veri saati:
Düşük 49,7281 Yüksek 49,7919
Açılış
55,686 Değişim 0,1346 Son veri saati:
Düşük 55,6231 Yüksek 55,7577
Açılış
6.408,0940 Değişim 40,281
Düşük 6403,23 Yüksek 6443,511
Açılış
84,6594 Değişim 2,4171 Son veri saati:
Düşük 84,4334 Yüksek 86,8505
Açılış
BİST En Aktif Hisseler