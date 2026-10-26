Piyasaların gözü Fed’de! Altın yükseldi, dolar geriledi

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde devam eden satış baskısının etkisiyle yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, ABD'nin büyüme ve enflasyon verileri ile teknoloji devlerinin bilançoları bulunuyor.

Geçen hafta Orta Doğu'da artan gerilimler, yapay zekâ yatırımlarının finansmanına ilişkin soru işaretleri ve şirket bilançolarından gelen karışık sinyaller küresel piyasalarda satış baskısını artırmıştı. Söz konusu endişeler yeni haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürüyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından ABD-İran çatışmasının yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeler de risk iştahını sınırlıyor. Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutması beklenirken analistler, kararın yanı sıra enflasyon baskıları karşısında gelecek döneme ilişkin verilecek mesajların da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI VE PETROL FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladığı işi bitirmek zorunda kalabileceğini ifade ederek, "İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var." dedi.

Katarlı arabulucuların ABD ile İran arasındaki arabuluculuk görüşmeleri kapsamında Tahran'a gittiğine ilişkin haberlerin ardından petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 azalarak 114,5 dolara indi.

Teknoloji hisselerine yönelik endişeler nedeniyle güvenli liman talebinin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil faizi 3 baz puan düşerek yüzde 4,97 seviyesinde seyretti.

Tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle dolar endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 101,7 seviyesine geriledi. Dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşten destek bulan altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 yükselerek 4.015 dolara çıktı.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Bu gelişmenin ardından dolar/Brezilya reali paritesi yüzde 0,1 düşüşle 4,9780 seviyesinde işlem gördü.

Kesin olmayan seçim sonuçlarının piyasa beklentilerinin aksine gerçekleşmesiyle Tokyo'da işlem gören Brezilya hisse senetlerinden oluşan bir borsa yatırım fonu yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.

ABD BORSALARINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİ BASKI ALTINDA

New York borsası, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişelerin teknoloji hisselerinden diğer sektörlere yayılması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin etkisiyle petrol fiyatlarının yükselmesi sonucu cuma gününü düşüşle tamamladı.

SpaceX'in ABD genelinde kablosuz iletişim ağı kurmak amacıyla hücresel altyapı şirketleriyle görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler, telekomünikasyon hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Artan rekabete ilişkin endişelerle AT&T hisseleri yüzde 7,96, Verizon hisseleri yüzde 1,18 ve T-Mobile hisseleri yüzde 7,71 değer kaybetti. SpaceX hisseleri ise yüzde 1,89 yükseldi.

American Express hisseleri de şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde gelir ve kârını artırmasına rağmen küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini azaltacağını açıklaması sonrasında yüzde 3,62 geriledi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ekim ayı için yukarı yönlü revize edilerek 48'e çıkarıldı. Ancak endeks, revizyona rağmen son beş ayın en düşük seviyesinde kaldı.

İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekimde 56 seviyesine ulaşarak 53 ayın en yüksek değerini gördü ve piyasa beklentilerini aştı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Hafta boyunca yatırımcılar, teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının yanı sıra Amazon, Microsoft ve Alphabet'in bilançolarını da takip edecek. ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri de piyasaların gündeminde yer alacak.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Avrupa borsaları, Fransa'da devam eden protestolar ve yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle cuma gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07'ye çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notuna yönelik periyodik incelemesini tamamladı. Kurum, ülkenin "Aa3" kredi notunu korudu.

Moody's açıklamasında Fransa'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi ile güçlü kamu kurumlarının kredi notunu desteklediği belirtildi. Buna karşılık parçalı parlamento yapısı, siyasi ve sosyal istikrarsızlık, artan borç yükü ve borç karşılama göstergelerindeki zayıflama temel kredi riskleri arasında gösterildi.

Açıklamada ayrıca ekonomik büyümenin yavaşlaması, bütçe açığının artması ve devlet tahvili faizlerinin beklentilerden daha hızlı yükselmesi nedeniyle Fransa'nın borç yükünün öngörülen seviyelerin üzerine çıktığı kaydedildi. Mali konsolidasyon çabalarını kısıtlayabilecek geniş çaplı sosyal protestolara da dikkat çekildi.

Avro Bölgesi'nde ekim ayı imalat sanayi PMI verisi 52,4 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Almanya'da aynı döneme ilişkin imalat sanayi PMI 54,2 ile beklentileri aşarken İngiltere'de endeks 52,8 puanla son beş ayın en iyi performansını gösterdi.

Fransa'da bileşik PMI ise eylüldeki 51,1 seviyesinden ekimde 48,4'e gerileyerek son dört ayın en düşük değerini aldı. Bu sonuç, ülkedeki ekonomik faaliyette daralmaya işaret etti.

Bu hafta Avrupa piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı izlenecek. Bankanın üç temel politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Analistler, enerji maliyetlerinin daha da yükselmesi ve Avrupa ekonomisinin büyüme görünümünün zayıf kalması durumunda ECB'nin enflasyonla mücadele ile ekonomik aktiviteyi destekleme hedefleri arasında zor bir denge kurmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

İngiltere Maliye Bakanı John Healey'nin de çarşamba günü ilk bütçe sunumunu yapması bekleniyor. Artan küresel borçlanma maliyetleri ve ABD/İsrail-İran Savaşı'nın yol açtığı yüksek enerji fiyatları İngiltere ekonomisini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 geriledi. İtalya'da FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,36 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif başladı.

ASYA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

New York borsasındaki düşüşler yeni haftada Asya piyasalarına da yansıdı. Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler ve Çin'de iç talebe yönelik soru işaretleri, bölge borsalarında satış baskısını artırdı.

Asya piyasalarında bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı takip edilecek. Piyasa beklentileri, bankanın politika faizini sabit tutacağı yönünde şekilleniyor.

Kapanışa yakın işlemlerde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

BORSA İSTANBUL HAFTAYA HANGİ SEVİYELERDEN BAŞLIYOR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan kapanış yaptı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 49,6937 seviyesinden tamamladı. Kur, yeni haftanın ilk işlem gününde bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,7580 seviyesinde işlem gördü.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) Türkiye'nin mali şeffaflığına ilişkin değerlendirmesi de gündemde yer aldı. IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi güncellemesi kapsamında yayımlanan raporda, Türkiye'nin mali şeffaflık alanında son 10 yılda önemli gelişme kaydettiği belirtildi.

Raporda Türkiye'nin kamu mali yönetiminde son yıllarda gösterdiği ilerlemeyle, değerlendirme süreci tamamlanan ve aralarında Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puan destek, 11.200 ve 11.300 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, ekim Ifo iş dünyası güven endeksi