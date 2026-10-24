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İngiltere’den yatırım hamlesi: 100 bin istihdam hedefleniyor!

İngiltere hükümeti, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve özel sektör yatırımlarını artırmak amacıyla iki kamu finans kuruluşuna toplam 20,4 milyar sterlin ek sermaye sağlamayı planlıyor. Yapay zekâ, savunma sanayisi ve temiz enerji başta olmak üzere stratejik alanlara yönlendirilecek kaynakla 2035 yılına kadar yaklaşık 100 bin kişilik istihdamın oluşturulması veya korunması hedefleniyor.

İngiltere’den yatırım hamlesi: 100 bin istihdam hedefleniyor!

Oluşturma Tarihi 24 Ekim 2026 13:23

İngiltere hükümeti, özel sektör yatırımlarını artırmak ve ekonomiyi canlandırmak için 20,4 milyar sterlinlik finansman paketi hazırlıyor. Yaklaşık 27,3 milyar dolara karşılık gelen kaynağın, devlet destekli iki finans kuruluşunun sermayesini güçlendirmek için kullanılması öngörülüyor.

ULUSAL VARLIK FONU'NA 15,4 MİLYAR STERLİN

Paketin 15,4 milyar sterlinlik bölümü İngiltere Ulusal Varlık Fonu'na aktarılacak. Bu kaynağın 2 milyar sterlininin yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanan yeni bir fon için ayrılması planlanıyor. Fonun enerji, teknoloji ve altyapı projelerine daha fazla finansman sağlaması amaçlanıyor.

KOBİ'LERE 5 MİLYAR STERLİNLİK EK KAYNAK

Kalan 5 milyar sterlin ise küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen British Business Bank'e verilecek. Böylece kuruluşun finansman kapasitesinin 25,6 milyar sterlinden 30,6 milyar sterline yükselmesi bekleniyor. Ek kaynakla özellikle teknoloji girişimlerinin ve büyüme aşamasındaki şirketlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

YAPAY ZEKâ, SAVUNMA VE TEMİZ ENERJİ ÖNCELİKLİ

Yeni sermayenin yapay zekâ altyapısı, savunma teknolojileri ve yenilenebilir enerji projelerine yönlendirilmesi bekleniyor. Veri merkezleri, yerli teknoloji üretimi ve enerji sistemleri öncelikli yatırım alanları arasında bulunuyor. Kamu desteğiyle özel sektörün tek başına finanse etmekte zorlandığı projelerin önünün açılması amaçlanıyor.

2035'E KADAR 100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

İngiltere Hazinesi, finansman paketinin 2035 yılına kadar yaklaşık 100 bin kişilik istihdamın oluşturulmasına veya korunmasına katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Bu rakam gerçekleşmiş işe alımları değil, yatırımların uzun vadede yaratması beklenen istihdam etkisini ifade ediyor.

Kaynağın yaklaşık beş yıllık dönemde kademeli olarak aktarılması planlanıyor. Programın başarısı, yatırımların hayata geçirilmesine, özel sektörün katılımına ve kamu kaynaklarının ne ölçüde verimli kullanılacağına bağlı olacak.

Hükümetin bütçe açıklamasında paketin uygulama ayrıntılarının ve kamu maliyesine etkisinin netleşmesi bekleniyor. Yeni finansmanla İngiltere'nin stratejik sektörlerdeki yatırım kapasitesini artırması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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