Altın fiyatlarında toparlanma! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın fiyatları, geçen haftaki sert kayıpların ardından yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimi gösterdi. Gram altın 6 bin 416 TL seviyesinde güne başlarken, ons altın 4.008 doların üzerine çıktı.

Geçen haftayı yüzde 4,07 değer kaybederek 3.996 dolardan tamamlayan ons altın, yaklaşık dört ayın en güçlü haftalık düşüşünü kaydetmişti. Yeni haftadaki fiyat hareketleriyle birlikte altın piyasasındaki son durum yeniden yatırımcıların gündemine geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İç ve dış piyasalarda altın fiyatları ile döviz kurundaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını araştırıyor.

26 Ekim 2026 Pazartesi günü spot piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.416,76 TL

6.416,76 TL Çeyrek altın: 10.496,00 TL

10.496,00 TL Yarım altın: 20.99100 TL

20.99100 TL Tam altın: 42.008,39 TL

42.008,39 TL Cumhuriyet altını: 42.181,00 TL

42.181,00 TL Gremse altın: 105.343,12 TL

105.343,12 TL Ons altın: 4.012 dolar

Kapalıçarşı güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde

Gram altın: 6.4191 TL

6.4191 TL Çeyrek altın: 10.580 TL

10.580 TL Yarım altın: 21.154 TL

21.154 TL Tam altın: 42.179 TL

42.179 TL Cumhuriyet altını: 42.938 TL

42.938 TL Gremse altın: 104,960 TL

104,960 TL Ons altın: 4.008,63 dolar