Altın fiyatlarında toparlanma! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Oluşturma Tarihi 26 Ekim 2026 08:53
Son Güncelleme Tarihi 26 Ekim 2026 08:59
Altın fiyatları, geçen haftaki sert kayıpların ardından yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimi gösterdi. Gram altın 6 bin 416 TL seviyesinde güne başlarken, ons altın 4.008 doların üzerine çıktı.
Geçen haftayı yüzde 4,07 değer kaybederek 3.996 dolardan tamamlayan ons altın, yaklaşık dört ayın en güçlü haftalık düşüşünü kaydetmişti. Yeni haftadaki fiyat hareketleriyle birlikte altın piyasasındaki son durum yeniden yatırımcıların gündemine geldi.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
İç ve dış piyasalarda altın fiyatları ile döviz kurundaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını araştırıyor.
26 Ekim 2026 Pazartesi günü spot piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:
Kapalıçarşı güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde