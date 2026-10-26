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Gümüşte faiz baskısı! Gram gümüş kaç TL oldu?

Gümüş fiyatları, ABD faiz oranlarındaki beklentilere bağlı olarak tüm değerli metaller gibi düşüşe geçti. Gümüş ons başına 54 dolarla son on bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Gümüşte faiz baskısı! Gram gümüş kaç TL oldu?
SABAH FİNANS SABAH FİNANS

Oluşturma Tarihi 26 Ekim 2026 09:17

Son Güncelleme Tarihi 26 Ekim 2026 09:20

Gümüş fiyatları, pazartesi gününe 54 dolar seviyelerinden başladı. Orta Doğu'da devam eden riskler bu hafta açıklanacak merkez bankası kararları gümüş fiyatlarını da etkileyecek. İşte detaylar…

FAİZ DEĞERLİ METALLERDE BASKIYA NEDEN OLDU

Önemli merkez bankalarının bu hafta açıklanacak kararları yatırımcının gündemindeki yerini koruyor. 3 Kasım tarihinde yapılacak ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıp saldırmayacağı piyasaların gündeminde sıcaklığını koruyor.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler enerji fiyatlarını keskin bir şekilde artırdı. Bu durum yüksek faiz ihtimallerini yükselterek değerli metaller gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Bu arada, Federal Rezerv'in bu hafta faiz oranlarını değiştirmeden bırakması ve Aralık ayında potansiyel olarak artırması bekleniyor. Euro Bölgesi ve Japonya'daki merkez bankalarının da mevcut faiz oranlarını koruması öngörülüyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Öte yandan küresel gelişmeler yurt içi piyasalarda gram gümüş fiyatlarını da etkiledi. Gram gümüş pazartesi günü itibari ile 86,60 liradan işlem görüyor.

#EURO BÖLGESİ #ORTA DOĞU

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