Merkez bankalarının altın talebi fiyatları etkileyecek mi?

Küresel piyasalarda artan satış baskısı, altın fiyatlarında sert bir gerilemeye yol açtı. Temmuz ayından bu yana ilk kez ons başına 4.000 dolar seviyesinin altına inen altın, cuma günü 3.986,50 dolara kadar düştü. Financial Times'ın aktardığı verilere göre değerli metalde haftalık kayıp yüzde 3,3'e ulaştı. Ocak ayında 5.400 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören ons altında zirveye kıyasla yaşanan düşüş yüzde 20'yi aştı. Faiz beklentilerinin değişmesi, yapay zekâ sektörüne yönelik endişeler ve yatırımcıların farklı güvenli limanlara yönelmesi satışları hızlandıran etkenler arasında yer aldı.

ALTIN FİYATLARI 4.000 DOLARIN ALTINA İNDİ

Altın piyasasındaki satış baskısı hafta boyunca etkisini sürdürdü. Perşembe günü yüzde 2,8 değer kaybeden ons altın, cuma günkü düşüşle birlikte temmuz ayından bu yana ilk kez 4.000 dolar eşiğinin altına geriledi. Haftalık bazda kayıp yüzde 3,3 olarak kaydedildi.

Yapay zekâ şirketlerinin büyüme görünümüne ilişkin artan kaygılar, piyasalarda risk algısını değiştirirken yatırımcıların ABD Hazine tahvilleri gibi alternatif güvenli limanlara yönelmesi altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ancak piyasalarda riskten kaçış eğilimi güçlenirken altının da değer kaybetmesi, yatırımcı davranışları ile geleneksel piyasa ilişkilerinin yeniden tartışılmasına neden oldu.

ALTINDA 2008'DEN BU YANA NADİR GÖRÜLEN GELİŞME

Berenberg analistleri, tahvil getirilerinin belirgin biçimde gerilediği bir ortamda altın fiyatlarının zayıf kalmasını alışılmışın dışında bir durum olarak değerlendirdi.

Faiz getirisi sunmayan altın, tahvil faizlerinin düşmesi durumunda genellikle daha cazip hâle geliyor. Tahvil getirilerindeki gerilemeye rağmen altının değer kaybetmesi, mevcut satış baskısının boyutuna dikkat çekiyor.

Analistlerin değerlendirmelerine göre altının benzer ölçüde zayıf bir performans sergilediği son dönemlerden biri, küresel finansal krizin derinleştiği Aralık 2008'de yaşandı.

ONS ALTINDA REKOR SEVİYEDEN YÜZDE 20'Yİ AŞAN KAYIP

Geçen yıl yatırımcıların yoğun ilgisiyle yükselişini hızlandıran altın, ocak ayında ons başına 5.400 dolar seviyesini aşarak tarihi rekorunu kırmıştı. Ancak zirvenin ardından gelen satışlar, fiyatlarda belirgin bir geri çekilmeye neden oldu.

Son düşüşle birlikte altın, yılın başında ulaştığı rekor seviyenin yüzde 20'den fazla altında işlem görmeye başladı. Buna rağmen bütçe açıklarına yönelik kaygılar, tahvil piyasalarına duyulan güvenin zayıflaması, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi, fiyatların 2025 başındaki seviyelerin üzerinde kalmasını destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

4.000 DOLAR SEVİYESİ ALTIN ETF'LERİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Altın fiyatlarındaki gerileme, borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep açısından da yakından izleniyor. Yılın ilk yarısında zayıflayan ETF talebi, eylül ayında görülen güçlü satışların ardından üçüncü çeyrekte yeniden toparlanmıştı.

Piyasa değerlendirmelerine göre ons altının 4.000 doların altında kalıcı olması, altın ETF'lerinden para çıkışlarının hızlanmasına yol açabilir. Böyle bir senaryoda altın madenciliği şirketlerinin hisselerinde teknik kaynaklı satışların da artabileceği belirtiliyor.

Nitekim madencilik sektörü hisseleri, söz konusu düşüş sürecinde son yedi ayın en kötü haftalarından birini yaşadı. BHP ve Rio Tinto hisselerinde yüzde 8'i aşan değer kayıpları görüldü.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

CME Group Başekonomisti Erik Norland'a göre değerli metal piyasasındaki düşüşün temel nedenlerinden biri, yatırımcıların faiz beklentilerinde yaşanan değişim. Piyasalarda faiz indirimlerinin gündemde olduğu dönemden faiz artışlarının yeniden tartışıldığı bir görünüme geçilmesi, altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Getiri sağlamayan altın, faizlerin yüksek seyretmesi veya yeniden yükselmesi beklentisinde yatırımcılar açısından daha az cazip hâle gelebiliyor. Bu nedenle para politikalarına ilişkin beklentiler, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yönünü belirleyebilecek başlıca faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanmasına karşın merkez bankalarının alımları piyasaya destek veren unsurlar arasında yer alıyor. Derlenen verilere göre merkez bankalarının altın alımları eylül ayında Kasım 2024'ten bu yana en yüksek aylık düzeye ulaştı.

Merkez bankalarından gelen talep, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında altının rezerv varlığı olarak önemini koruduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte güçlü merkez bankası alımları, kısa vadede fiyatların düşmesini engellemek için tek başına yeterli olmayabiliyor.

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti John Reade de yüksek faizlerin altına yatırım yapmanın maliyetini artırdığına dikkat çekiyor. Reade'e göre enerji fiyatlarındaki yükseliş de tüketicilerin altın satın alma gücünü sınırlandırarak talep üzerinde baskı oluşturabiliyor.

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER FAİZLERDE VE MERKEZ BANKALARININ TALEBİNDE

Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyrinde faiz politikalarına ilişkin beklentiler, enerji maliyetleri, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların fon tercihlerinin belirleyici olması bekleniyor. Ons altının 4.000 dolar seviyesinin altında kalıcı olup olmayacağı da ETF hareketleri ve madencilik hisseleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle piyasaların yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor.