Dolarda Fed baskısı! Piyasalar kritik faiz haftasına girdi

Küresel döviz piyasalarında, merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı hafta öncesinde temkinli görünüm öne çıktı. Haftanın ilk işlem gününde ana para birimleri sınırlı hareket ederken petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerileme dolar üzerinde baskı oluşturdu.

Katar arabulucularının bölgesel gerilimleri azaltma çabaları kapsamında ABD ile koordinasyon halinde pazar günü Tahran'da bulunduğuna ilişkin gelişmelerin ardından dolar endeksi 101,64 seviyesine geriledi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0,16 değer kazanarak 1,122 dolara yükseldi. Fransa'da toplumsal huzursuzluğa rağmen Moody's'in not indirimi kararı almamasının da eurodaki yükselişte etkili olduğu belirtildi. Sterlin ise yüzde 0,1 artışla 1,3385 dolara çıktı.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

26-30 Ekim haftasında merkez bankalarının faiz kararları küresel piyasaların odağında yer alacak. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Piyasalar, Kanada Merkez Bankası ve Yeni Zelanda Merkez Bankasından gelebilecek olası faiz artırımlarını da fiyatlıyor.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, yayımladığı değerlendirmede, merkez bankalarının faiz kararlarından çok gelecek döneme ilişkin yönlendirmelerinin önem taşıyabileceğini belirtti.

Weston, "İleriye dönük yönlendirme, kararların kendisinden daha önemli olabilir" dedi.

Kararların büyük ölçüde göz ardı edilebileceğini ifade eden Weston, kısa vadeli faiz oranları üzerinde asıl belirleyici unsurun politika yapıcıların sonraki toplantılara ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceği olacağını kaydetti. Weston ayrıca piyasaların vadeli faiz oranları eğrisini yeniden fiyatlandırmasının gerekip gerekmediğinin de önem taşıdığını belirtti.

ABD'DEN KRİTİK EKONOMİK VERİLER GELECEK

Hafta boyunca merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra ABD'den açıklanacak ekonomik veriler de yakından takip edilecek.

27 Ekim Salı günü ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi açıklanacak. 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de Fed'in faiz kararı, saat 21.30'da ise Fed Başkanı'nın basın toplantısı izlenecek.

29 Ekim Perşembe günü saat 15.15'te ECB'nin faiz kararı açıklanacak. Aynı gün saat 15.30'da ABD'nin üçüncü çeyrek büyüme verisi, eylül ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu, kişisel gelir ve harcama verileri ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları yayımlanacak.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise saat 15.45'te basın toplantısı düzenleyecek.

ABD TAHVİL GETİRİLERİ DOLARIN SEYRİNDE BELİRLEYİCİ

ABD Hazine tahvilleri, son dönemde güvenli liman talebiyle elde ettikleri kazanımların büyük bölümünü korudu. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlı tutması ve yapay zekaya ilişkin kaygılar nedeniyle teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası, riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirdi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 4,974'e gerilerken 30 yıllık tahvillerin getirisi yüzde 5,299 seviyesinde gerçekleşti. Her iki vadedeki tahvil getirileri de bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

National Australia Bank Döviz Stratejisi Başkanı Ray Attrill, ABD tahvil piyasasının doların genel performansında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Attrill, "Bence piyasa, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşe ve ABD ile diğer G10 büyük ülkeleri arasındaki getiri farklarının daralmasına tepki veriyor. Sanırım bu durum ABD dolarının üzerindeki baskıyı biraz azalttı." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde merkez bankalarının faiz kararları, politika yapıcıların geleceğe ilişkin mesajları ve ABD'den gelecek ekonomik veriler döviz piyasalarının yönü açısından belirleyici olacak.