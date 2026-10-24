Altın fiyatlarında düşüş kalıcı mı?

Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki satış baskısı güçlenirken, yatırımcılar düşüşün devam edip etmeyeceğine odaklandı. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına yönelik beklentiler, doların güçlü seyri ve piyasalardaki likidite ihtiyacı, değerli metaldeki gerilemede etkili oldu. Ons altının 4.000 dolar eşiğinin altına inerek 3.992 doları görmesi ve haftalık kaybın yüzde 4'ü aşması, piyasadaki belirsizliği artırdı.

Haziran ayından bu yana en sert satış dalgalarından biriyle karşılaşan altın piyasasında, uzmanlar kısa vadeli görünümün yanı sıra uzun vadeli beklentileri de değerlendirdi. Analistlere göre mevcut düşüşün kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğinde teknik seviyeler, Fed'in faiz politikası ve yatırımcıların nakit ihtiyacı belirleyici olacak.

ALTINDA KRİTİK DESTEK 3.970 DOLAR

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altın piyasasında kısa vadeli spekülatif işlemler ile uzun vadeli yatırımcıların alımları arasında bir mücadele yaşandığını belirtti. Hansen'e göre altına yönelik temel talep varlığını korusa da teknik satışlar fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Ons altında 4.065 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla zarar durdurma emirlerinin devreye girmesi, satışların hız kazanmasına yol açtı. Hansen, kısa vadede 3.970 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan spekülatif pozisyonların aşırı seviyelere yaklaşması, ilerleyen süreçte güçlü bir tepki yükselişi ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak böyle bir toparlanmanın gerçekleşmesi için piyasa koşullarının da destekleyici hale gelmesi gerekiyor.

ANALİSTLERDEN TOPARLANMA BEKLENTİSİ

BCA Research Baş Emtia Stratejisti Roukaya Ibrahim, yaşanan sert satışların altın fiyatlarında daha derin ve uzun süreli bir düşüşün başlangıcı olmak zorunda olmadığını ifade etti. Ibrahim, makroekonomik baskılara rağmen altının görece dirençli kaldığına ve teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine işaret ettiğine dikkat çekti.

Altın fiyatlarının 200 günlük hareketli ortalamasından uzaklaşmasının temmuz ayı sonunda görülen seviyelere ulaştığını belirten Ibrahim, geçmişte benzer koşulların güçlü toparlanmalarla sonuçlandığını hatırlattı.

Bununla birlikte güçlü dolar ve enflasyon endişelerinin fiyatlardaki yükselişi sınırlayabileceğini kaydeden analist, kısa vadede hızlı bir yükselişten ziyade yatay bir seyrin öne çıkabileceğini değerlendirdi.

UZUN VADELİ ALTIN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Britannia Global Markets Metal Piyasaları Başkanı Neil Welsh, altındaki mevcut zayıflığın uzun vadeli yatırım görünümünde köklü bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.

Welsh'e göre hisse senedi piyasalarında daha sert bir düzeltme yaşanması, yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın satmasına neden olabilir. Böyle bir gelişme, güvenli liman olarak görülen değerli metal üzerinde geçici satış baskısı oluşturabilir.

Buna karşılık merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, uzun vadede fiyatları destekleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK

U.S. Bank Wealth Management Kıdemli Yatırım Stratejisti Rob Haworth, Fed'in enflasyonla mücadele yaklaşımının doların gücünü korumasına katkıda bulunabileceğini belirtti. Haworth, agresif faiz artırımları beklenmese bile para politikasının sıkı kalmasının altının yükseliş potansiyelini sınırlayabileceğini ifade etti.

Haberde aktarılan kurum ekonomistlerinin beklentilerine göre Fed'in aralık ayında faiz artırması ve mart ayında yeni bir artışa gitmesi öngörülüyor. Piyasaların yaklaşan toplantıda faiz değişikliği beklemediği belirtilirken, bankanın gelecekteki para politikasına ilişkin vereceği mesajların yakından izleneceği kaydedildi.

Faiz beklentileri, doların seyri ve tahvil getirileri, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yönünü belirleyebilecek temel faktörler arasında bulunuyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

XS.com İş Geliştirme Başkanı Simon-Peter Massabni, altındaki satış baskısının hafiflemesinde Orta Doğu'daki gelişmelerin önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Bölgedeki çatışmaların enerji fiyatlarını yükselterek enflasyon ve tahvil getirileri üzerinde baskı yaratabileceğini ifade eden Massabni, yatırımcıların nakde yönelmesinin de altın talebini zayıflatabileceğini söyledi.

Özellikle Asya piyasalarında yerel para birimlerinin değer kaybetmesi ve enflasyonun yükselmesi, altının yerel para cinsinden daha pahalı hale gelmesine neden olabiliyor. Bu durum, bölgedeki fiziki altın talebini sınırlayabilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİN BAŞLAMASI İÇİN 4.230 DOLAR SEVİYESİ İZLENİYOR

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altın fiyatlarının yıl sonuna doğru yeniden yükselişe geçebileceğini değerlendirdi. Ancak mevcut düşüşün sona erdiğinin daha güçlü biçimde teyit edilmesi için ons altının 4.230 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini vurguladı.

Hansen, hedge fonların net kısa pozisyonlara yaklaşmasının olası bir toparlanmayı hızlandırabileceğini belirtti. Bununla birlikte kalıcı yükselişin, kasım ayı sonunda vadeli kontratların sona ermesinin ardından gündeme gelebileceğini ifade etti.

Uzman değerlendirmelerine göre kısa vadede belirsizlikler devam etse de merkez bankalarının alımları, uzun vadeli yatırımcıların talebi ve jeopolitik risklere karşı korunma ihtiyacı altına destek sağlayabilir.

Altındaki düşüşün kalıcı olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil. Kısa vadede 3.970 dolar desteği yakından takip edilirken, 4.230 doların aşılması olası toparlanmanın güç kazandığına yönelik önemli bir işaret olarak öne çıkıyor. Fed'in para politikası, doların seyri ve küresel piyasalardaki likidite koşulları ise fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek.