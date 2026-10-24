Küresel altın üretiminde dengeler değişti

Dünya altın üretiminde son 15 yılda ülkelerin sıralaması önemli ölçüde değişti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin liderliğini sürdürürken Rusya, Kanada ve Gana üretimlerini artırdı. ABD ve Güney Afrika ise gerileme yaşadı.

ÇİN İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Çin'in yıllık altın üretimi 2010'da 351 tonken 2025'te 384 tona yükseldi. Yüzde 9'luk artışla ülke, dünyanın en büyük altın üreticisi olmayı sürdürdü.

Rusya'nın üretimi aynı dönemde 203 tondan 345 tona çıktı. Yüzde 70 artış kaydeden Rusya, beşinci sıradan ikinci sıraya yükseldi. Avustralya ise 257 tonluk üretimini 293 tona çıkararak üçüncü sırada yer aldı.

KANADA VE GANA ÜRETİMLERİNİ ARTIRDI

Kanada'nın altın üretimi 102 tondan 213 tona yükselerek yüzde 109 arttı. Bu artış, ülkeyi sekizinci sıradan dördüncü sıraya taşıdı.

Peru, 209 tonluk üretimle beşinci sırada bulunurken Gana, üretimini 94 tondan 187 tona çıkararak altıncı sıraya yerleşti.

ABD VE GÜNEY AFRİKA GERİLEDİ

ABD'nin altın üretimi 2010'da 231 tonken 2025'te 157 tona düştü. Yüzde 32'lik gerileme yaşayan ülke, üçüncü sıradan yedinci sıraya indi.

Güney Afrika'da düşüş daha belirgin oldu. Üretimi 210 tondan 99 tona gerileyen ülke, yüzde 53'lük kayıpla dördüncü sıradan 11'inci sıraya düştü.

KAZAKİSTAN ALTIN ÜRETİMİNİ YÜZDE 173 ARTIRDI

2010-2025 döneminde en dikkat çekici artışlardan biri Kazakistan'da görüldü. Ülkenin altın üretimi 30 tondan 82 tona çıkarak yüzde 173 arttı.

Özbekistan'ın üretimi 69 tondan 125 tona, Mali'nin üretimi 43 tondan 83 tona yükseldi. Burkina Faso da 45 tonluk üretimini 94 tona çıkararak yüzde 109 artış kaydetti.

BRICS VE BAĞLANTILI ÜLKELERİN PAYI YÜZDE 50'YE ÇIKTI

Karşılaştırmada öne çıkan bir diğer gelişme, BRICS ve bağlantılı ülkelerin küresel altın üretimindeki payının artması oldu. Söz konusu ülkelerin toplam payı 2010'da yüzde 38 iken 2025'te yüzde 50'ye ulaştı.

Çin ve Rusya, bu grupta üretimleriyle öne çıkarken Özbekistan ve Kazakistan da son 15 yılda kaydettikleri artışlarla dikkat çekti.