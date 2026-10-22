Türkiye’ye Rus LNG’si gündemde: Novatek görüşmeleri doğruladı

Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye Novatek tarafından LNG tedarik edilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirten Mihelson, müzakerelerde gelinen aşamaya ilişkin ayrıntı vermedi.

Rusya'nın önde gelen sıvılaştırılmış doğal gaz üreticilerinden Novatek, 2017'de faaliyete geçen ve yıllık 17,4 milyon ton üretim kapasitesine sahip Yamal LNG projesi aracılığıyla uluslararası pazarlara LNG ihraç ediyor.

Şirket, ABD'nin Kasım 2023'ten bu yana yaptırım uyguladığı Arctic LNG 2 projesinde de yüzde 70 paya sahip bulunuyor.