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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 525 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,8 düşüşle tamamladı. Gün içinde 6 milyon 480 bin liraya kadar gerileyen altının kilogram fiyatında toplam işlem hacmi 2,7 milyar lirayı aştı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 525 bin liraya geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2026 16:58

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 525 bin liraya düştü. Gün içinde en düşük 6 milyon 480 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 530 bin lirayı gören altın, günü yüzde 0,8 değer kaybıyla tamamladı.

Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 6 milyon 575 bin liradan kapatmıştı. Böylece kilogram fiyatında bir önceki kapanışa göre 50 bin liralık düşüş yaşandı.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 2,7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 2 milyar 707 milyon 237 bin 489,79 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 415,91 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 802 milyon 648 bin 639,74 liraya ulaştı.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Aizona Kıymetli Madenler, Akbank ve Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.575.000,00 4.135,00
En Düşük 6.480.000,00 4.075,50
En Yüksek 6.530.000,00 4.125,00
Kapanış 6.525.000,00 4.090,00
Ağırlıklı Ortalama 6.510.345,57 4.086,17
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.707.237.489,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 415,91
Toplam İşlem Adedi 78

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALTIN

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