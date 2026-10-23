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Tesla ve Meta bilançoları Wall Street'i sarstı: Nasdaq'ta yüzde 2,60 kayıp

Tesla ve Meta'nın finansal sonuçları, yapay zekâ yatırımlarının maliyetine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Çip üreticilerinin hisselerinde de sert düşüşler yaşanırken Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerine çıktı.

Tesla ve Meta bilançoları Wall Street’i sarstı: Nasdaq’ta yüzde 2,60 kayıp
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Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 08:44

New York borsası, şirket bilançolarının yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeleri yeniden artırmasıyla teknoloji hisseleri öncülüğünde günü düşüşle tamamladı. Nasdaq endeksi yüzde 2,60, S&P 500 endeksi ise yüzde 1,21 değer kaybetti. Dow Jones endeksi ise günü yatay seyirle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 52.867,98 puanda yatay seyrederken S&P 500 endeksi yüzde 1,21 azalışla 7.663,43 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 2,60 düşüşle 26.008,86 puana geriledi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN BİLANÇOLARI ENDİŞELERİ ARTIRDI

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, teknoloji hisselerinde görülen satışlar piyasalardaki negatif seyri belirledi.

SpaceX ve Super Micro Computer'ın güçlü finansal sonuçları, yapay zekâ alanındaki büyümeye ilişkin iyimserliği destekledi. Ancak piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Tesla ve Meta'nın bilançoları, sektördeki yatırımların maliyetine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Tesla'nın hisseleri yüzde 3,08 değer kaybetti. Şirketin yıl geneline ilişkin sermaye harcaması tahminini düşürmesi, hisse performansında etkili oldu. Tesla, 2026'nın üçüncü çeyreğinde net kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azaldığını bildirdi. Şirketin geliri ise yatay seyrederek 28 milyar dolar oldu.

META'NIN YAPAY ZEKÂ HARCAMALARI GÜNDEMDE

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri, finansal sonuçlarının ardından yüzde 6,98 geriledi.

Şirket, üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve kâr açıklamasına rağmen yıllık sermaye harcaması tahminini 135 milyar ile 145 milyar dolar aralığına yükseltti. Bu gelişme, hisselerdeki düşüşte etkili oldu.

Meta'nın yapay zekâ yatırımları nedeniyle 10 yılı aşkın süredir ilk kez nakit çıkışı yaşadığı bildirildi. Şirketin artan harcama beklentisi, yapay zekâ alanındaki büyümenin finansal maliyetlerine yönelik kaygıları da öne çıkardı.

ÇİP ÜRETİCİLERİNDE SERT KAYIPLAR

Teknoloji hisselerindeki satış dalgası çip üreticilerine de yansıdı. Sektörün önde gelen şirketlerinde kayıplar dikkat çekti.

Intel'in hisseleri yüzde 8,04, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 8,10 geriledi. Qualcomm yüzde 2,88, Broadcom yüzde 4,31 ve Micron Technology yüzde 6,26 değer kaybetti.

BRENT PETROL 112 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji arzına ilişkin endişeler, petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerini gördü.

Tahvil piyasasında da hareketlilik yaşandı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5 seviyesinin altına gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesine indi.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Makroekonomik veri tarafında ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada 194 bine geriledi. Böylece başvurular piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüş, ABD iş gücü piyasasının dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret etti. Veri, ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim'deki toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğine yönelik beklentileri de destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#DOW JONES ENDEKSİ #NASDAQ ENDEKSİ

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