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Barclays'tan yapay zeka hamlesi: 5 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz bankacılık devi Barclays, üçüncü çeyrekte vergi öncesi kârını yıllık bazda yüzde 12 artırarak 2,32 milyar sterline yükseltti. Yapay zekâ ve otomasyonla maliyetlerini azaltmayı hedefleyen banka, 2026 sonuna kadar yaklaşık 5 bin kişilik istihdam azaltımı planlıyor.

Barclays’tan yapay zeka hamlesi: 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2026 12:51

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, kârlılığındaki artışa rağmen kapsamlı bir işten çıkarma programı yürütüyor. Banka, teknoloji yatırımları ve otomasyon sayesinde operasyonel verimliliği artırmayı hedeflerken 2026 yılı boyunca yaklaşık 5 bin çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu rakam, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

22 Ekim'de açıklanan üçüncü çeyrek sonuçlarına göre banka, vergi öncesi kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artırdı. Yeniden yapılanma kapsamında özellikle destek birimleri, teknoloji ekipleri ve yazılım geliştirme faaliyetlerinin etkilenmesi bekleniyor.

BİN KİŞİ AYRILDI, 4 BİN KİŞİLİK AZALTIM BEKLENİYOR

Barclays, hedeflediği 5 bin kişilik istihdam azaltımının yaklaşık bin kişilik bölümünü yılın ilk yarısında gerçekleştirdi. Kalan yaklaşık 4 bin kişilik azaltımın yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Mali İşler Direktörü Anna Cross'un açıklamalarına göre kesintilerin önemli bölümü destek fonksiyonlarında yapılacak. Yapay zekâ araçları ve otomasyonun iş süreçlerinde verimliliği artırması, bankanın daha az çalışanla faaliyetlerini sürdürme stratejisinde önemli rol oynuyor.

KâR ARTTI ANCAK ANALİST BEKLENTİLERİ KARŞILANAMADI

Barclays, temmuz-eylül döneminde 2,32 milyar sterlin vergi öncesi kâr elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 2,08 milyar sterlin seviyesindeydi. Ancak sonuç, analistlerin 2,42 milyar sterlinlik beklentisinin altında kaldı.

Bankanın toplam geliri de yıllık bazda 7,17 milyar sterlinden 7,37 milyar sterline yükseldi. Buna karşın tahvil, döviz ve emtia işlemlerindeki zayıflık, yatırım bankacılığı performansını olumsuz etkiledi.

HİSSE İŞLEMLERİ YÜKSELDİ, TAHVİL GELİRLERİ GERİLEDİ

Barclays'ın hisse senedi işlemlerinden elde ettiği gelir üçüncü çeyrekte yüzde 47 artış gösterdi. Buna karşılık sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia işlemlerinden sağlanan gelir yüzde 19 düştü.

Yatırım bankacılığı biriminin toplam geliri yaklaşık 3,1 milyar sterlinle piyasanın 3,3 milyar sterlinlik beklentisinin altında kaldı. Hisse işlemlerindeki büyüme, diğer alanlardaki kayıpları karşılamaya yetmedi.

BARCLAYS MALİYETLERİ AZALTIRKEN HİSSE GERİ ALIMINA GİDİYOR

Banka, üçüncü çeyrekte yeniden yapılanma ve maliyet azaltma çalışmaları kapsamında 201 milyon sterlin gider kaydetti. Teknolojinin iş süreçlerine daha fazla entegre edilmesiyle uzun vadede sabit maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Barclays ayrıca 500 milyon sterlinlik yeni bir hisse geri alım programı açıkladı. Bu adımla birlikte yıl içinde hissedarlara yönelik toplam sermaye dağıtımı 2,8 milyar sterline ulaştı.

Kârlılığını artırırken binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanan Barclays'ın önündeki temel hedef, teknoloji destekli verimlilik artışını hizmet kalitesini ve gelirlerini koruyarak gerçekleştirmek olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BARCLAYS #İNGİLTERE #İŞTEN ÇIKARMA

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