Akaryakıt indirimi pompaya tam yansımadı! Dizelde 3 sent eksik kaldı

Alman ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), hükümetin akaryakıt vergisinde yaptığı geçici indirimin dizel araç sahiplerine tam olarak yansıtılmadığını bildirdi. Litre başına 17 sentlik vergi indiriminin son yedi günde yalnızca 14 senti dizel fiyatlarına yansıdı. Benzinde ise indirim büyük ölçüde pompa fiyatlarına uygulandı.

Alman hükümeti, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği yüksek enerji maliyetlerinin tüketiciler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla 1 Ekim'den itibaren geçerli geçici vergi indirimini yürürlüğe koymuştu. Münih merkezli Ifo, uygulamanın etkisini izleyen "Ifo Akaryakıt İndirimi Takip Sistemi" verilerini güncelledi.

BENZİNDE İNDİRİM BÜYÜK ÖLÇÜDE YANSITILDI

Ifo verilerine göre, litre başına 17 sentlik vergi indiriminin tamamı Super E5 benzin fiyatlarına yansıdı. Super E10 türünde ise 17 sentlik indirimin 16 senti pompa fiyatlarına uygulandı. Dizelde tüketiciye yansıyan indirim 14 sentte kaldı.

Ifo Kamu Maliyesi Merkezi Müdür Yardımcısı Florian Neumeier, dizel fiyatlarında indirimin eksik yansımasının daha önceki uygulamalarda da görüldüğünü belirterek, "Dizelde indirimin fiyatlara yansıması eksik kalmaya devam ediyor. Benzer bir durum ilkbahar aylarında uygulanan indirim döneminde de yaşanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

DIW BERLIN: İNDİRİMİN YÜZDE 67'Sİ TÜKETİCİYE ULAŞIYOR

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin) de rafineri ve toptan satış aşamalarındaki zayıf rekabete dikkat çekti. Enstitü, akaryakıt vergisi indiriminin yalnızca yaklaşık yüzde 67'sinin tüketiciye ulaştığını tahmin ediyor.

Dizel, Almanya'nın ihracat odaklı imalat ekonomisinde önemli yere sahip lojistik ve taşımacılık sektörü açısından kritik bir yakıt olarak öne çıkıyor. Bu nedenle indirimin pompa fiyatlarına ne ölçüde yansıdığı, yalnızca bireysel sürücüleri değil taşımacılık maliyetlerini de ilgilendiriyor.

VERGİ İNDİRİMİNİN MALİYETİ 2,5 MİLYAR AVRO

Eylül ayında Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, Almanya'da enflasyonun yüzde 3,3'e çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesini görmesine yol açmıştı.

Hükümet, 1 Ekim-31 Aralık dönemini kapsayan geçici vergi indiriminin kamu maliyesine yaklaşık 2,5 milyar avroya mal olacağını öngörüyor.

Akaryakıt indiriminin fiyatlar üzerindeki hafifletici etkisine rağmen Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), aylık raporunda enflasyonun bir süre daha yüksek seyretmeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.