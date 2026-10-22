ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalışla 194 bine indi.

Temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 200 bin olması bekleniyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi, 199 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 kişi azalarak 197 bin 750'ye düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 10 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 25 bin artarak 1 milyon 728 bine yükseldi.