CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada 194 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2026 15:49

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalışla 194 bine indi.

Temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 200 bin olması bekleniyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi, 199 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 kişi azalarak 197 bin 750'ye düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 10 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 25 bin artarak 1 milyon 728 bine yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD ÇALIŞMA BAKANLIĞI #ABD #İŞSİZLİK MAAŞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 21 Ekim 2026 16:53
İngiltere’nin kamu borcu 3 trilyon sterlini aştı İngiltere'nin kamu borcu 3 trilyon sterlini aştı 21 Ekim 2026 16:23
Almanya’da enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı Almanya'da enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 21 Ekim 2026 14:50
Çin’de genç işsizlik oranı eylülde yüzde 18 oldu Çin'de genç işsizlik oranı eylülde yüzde 18 oldu 21 Ekim 2026 13:32
Fransa’nın borçlanma maliyeti rekor kırdı: 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’i geçti Fransa'nın borçlanma maliyeti rekor kırdı: 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i geçti 21 Ekim 2026 13:10
Rusya’dan ABD’ye ilk dizel tankeri yarın yola çıkıyor Rusya'dan ABD'ye ilk dizel tankeri yarın yola çıkıyor 21 Ekim 2026 12:10
Rusya-Çin ekonomik ilişkileri güçleniyor: Mişustin’den 30 kat artış açıklaması Rusya-Çin ekonomik ilişkileri güçleniyor: Mişustin'den 30 kat artış açıklaması 21 Ekim 2026 11:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 21 Ekim 2026 10:51
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 21 Ekim 2026 09:59
İngiltere’de enflasyon 11 ayın zirvesinde! Faiz artışı gündemde İngiltere’de enflasyon 11 ayın zirvesinde! Faiz artışı gündemde 21 Ekim 2026 09:47
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 21 Ekim 2026 09:31
Piyasalar karışık seyrediyor: Gözler petrol fiyatları ve bilançolarda... Piyasalar karışık seyrediyor: Gözler petrol fiyatları ve bilançolarda... 21 Ekim 2026 09:15
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.329,0100 Değişim 323,36 Son veri saati:
Düşük 11274,69 Yüksek 11598,05
Açılış
49,6322 Değişim 0,0796 Son veri saati:
Düşük 49,5553 Yüksek 49,6349
Açılış
55,7055 Değişim 0,3034 Son veri saati:
Düşük 55,6818 Yüksek 55,9852
Açılış
6.487,2070 Değişim 139,853 Son veri saati:
Düşük 6474,441 Yüksek 6614,294
Açılış
88,0890 Değişim 4,5087 Son veri saati:
Düşük 88,0567 Yüksek 92,5654
Açılış
BİST En Aktif Hisseler