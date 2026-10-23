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Japonya’da enflasyon yükselişte: Çekirdek enflasyon yüzde 2,1 oldu

Japonya’da çekirdek enflasyon, zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırması ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin dolaylı etkisiyle eylül ayında yüzde 2,1’e yükseldi. Ağustosta yüzde 1,7 seviyesinde bulunan enflasyon, böylece yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Japonya’da enflasyon yükselişte: Çekirdek enflasyon yüzde 2,1 oldu
SABAH FİNANS SABAH FİNANS

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 08:05

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2026 08:06

Japonya'da çekirdek enflasyon, eylül ayında hız kazanarak yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yenin dolar karşısındaki zayıf seyri nedeniyle ithalat maliyetlerinin artması ve enerji fiyatlarının dolaylı etkileri, enflasyon üzerindeki baskıyı artırdı. Ağustos ayında yüzde 1,7 olarak ölçülen çekirdek enflasyon, eylülde yüzde 2,1'e yükseldi.

Taze gıda fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu çekirdek enflasyon verisi, Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle örtüştü. Aynı dönemde genel enflasyon oranı da yüzde 2,1 olarak kaydedildi. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yakından takip ettiği, taze gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek-çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

ZAYIF YEN VE ENERJİ MALİYETLERİ ENFLASYONU ETKİLİYOR

Capital Economics Asya-Pasifik kıdemli ekonomisti Abhijit Surya, taze gıda enflasyonundaki belirgin yavaşlamaya ve enerji fiyatlarındaki düşüş eğilimine karşın genel enflasyonun hızlanmasına dikkat çekti.

Pirinç fiyatları yıllık bazda yüzde 20,6 gerilemesine rağmen mal fiyatlarındaki enflasyon yükselişini sürdürdü. Genel mal enflasyonu, ağustos ayındaki yüzde 2,6 seviyesinden eylülde yüzde 2,8'e çıktı.

Surya, enerji maliyetlerindeki şokun fiyatlar üzerindeki dolaylı etkilerinin devam ettiğini belirtti. Özellikle "diğer sanayi ürünleri" kategorisindeki enflasyonun yüzde 3,9'a yükselmesi, son 13 ayın en yüksek seviyesinin görülmesine neden oldu.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK BAZDA GERİLEDİ

Takaichi yönetiminin uyguladığı sübvansiyonlar, tüketici enerji fiyatlarının yıl genelinde çoğunlukla düşüş göstermesinde etkili oldu. İran savaşıyla bağlantılı gelişmelere rağmen enerji fiyatları eylül ayında yıllık bazda yüzde 0,6 geriledi.

Bununla birlikte, enerji maliyetlerindeki değişimlerin diğer ürün ve hizmet fiyatlarına gecikmeli yansıması, enflasyon görünümünü etkilemeye devam etti.

JAPON BORSASI GERİLERKEN YEN DEĞER KAZANDI

Japonya'da açıklanan enflasyon verilerinin gündemde olduğu cuma günü, gösterge Nikkei 225 endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti. Döviz piyasasında ise yen, dolar karşısında güçlenerek 156,15 seviyesine yükseldi.

#JAPONYA MERKEZ BANKASI #JAPONYA #BOJ #ENFLASYON

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