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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 11.537,15 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2026 13:12

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,96 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.537,15 puana indi.

Toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,57 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan sinyaller ve yapay zeka yatırımlarının finansmanıyla ilgili endişelerin sürmesiyle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

Öte yandan yurt içinde fon gelişmeleri de takip edilirken TBMM Genel Kurulu'nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 5 madde kabul edildi.

Kabul edilen önergeye göre, tasfiyeye konu fonlara ilişkin olarak 17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmakla birlikte, ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi olacak.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #BANKACILIK ENDEKSİ #TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL #TCMB

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