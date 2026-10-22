Wall Street’ten 6 şirkete yeni hedef fiyat

Wall Street'in önde gelen yatırım kuruluşları, teknoloji ve teknoloji bağlantılı şirketlere ilişkin hedef fiyat tahminlerini yeniden değerlendirdi. Tesla, IBM, SpaceX, Texas Instruments ve Palantir'in hedef fiyatları yükseltilirken Netflix'in hedef fiyatı aşağı çekildi. Açıklanan yeni tahminlerde Tesla için 475 dolar, IBM için 280 dolar öne çıktı.

TESLA'DA EN YÜKSEK HEDEF 475 DOLAR

Tesla için üç yatırım kuruluşu hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Piper Sandler, şirketin hedef fiyatını 450 dolardan 475 dolara çıkararak açıklanan tahminler arasında en yüksek seviyeyi belirledi.

JP Morgan, Tesla için hedef fiyatını 415 dolardan 430 dolara yükseltirken Morgan Stanley de tahminini 400 dolardan 410 dolara çıkardı.

IBM İÇİN 280 DOLARLIK HEDEF

IBM için dört yatırım kuruluşu hedef fiyatlarını artırdı. Citigroup, şirketin hedef fiyatını 245 dolardan 280 dolara yükseltti. Jefferies de tahminini 270 dolardan 280 dolara çıkardı.

JP Morgan'ın IBM için hedef fiyatı 250 dolardan 269 dolara yükselirken Morgan Stanley'nin tahmini 190 dolardan 240 dolara çıkarıldı.

SPACEX VE TEXAS INSTRUMENTS HEDEFLERİ YÜKSELDİ

BofA Global Research, SpaceX için hedef fiyatını 235 dolardan 275 dolara yükseltti.

Yarı iletken üreticisi Texas Instruments için de yeni bir hedef fiyat açıklandı. Jefferies, şirketin hedef fiyatını 260 dolardan 300 dolara çıkardı.

PALANTIR'DE ARTIŞ, NETFLIX'TE İNDİRİM

Citigroup, Palantir'in hedef fiyatını 245 dolardan 250 dolara yükseltti. Netflix için ise ters yönde bir güncellemeye gidildi. Kurum, yayın platformunun hedef fiyatını 100 dolardan 85 dolara düşürdü.

Böylece paylaşılan tahminlerde beş şirket için hedef fiyat artışı, Netflix için ise hedef fiyat indirimi öne çıktı. Hedef fiyatlar yatırım kuruluşlarının beklentilerini yansıtıyor; gerçekleşecek hisse fiyatlarını garanti etmiyor.