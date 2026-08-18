CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Küresel piyasalar alarmda: ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatları borsaları baskılıyor

Küresel piyasalar alarmda: ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatları borsaları baskılıyor

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor.

Küresel piyasalar alarmda: ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatları borsaları baskılıyor
AA

Oluşturma Tarihi 18 Ağustos 2026 09:16

ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Orta Doğu'da barış umutlarının azalmasıyla petrol fiyatları yükselirken, bu durum piyasalardaki risk iştahını baskılıyor.

Bölgede gerilimin sona ereceğine dair herhangi bir kayda değer gelişmenin olmaması yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

ABD basınında üst düzey bir İranlı yetkilinin, diplomatik çabaların sonuçsuz kalması halinde ülkenin savunma odaklı bir politika yerine saldırı odaklı bir politikaya yönelebileceğini söylediği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Öte yandan Trump, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı "bombalayacaklarını" belirtti.

Söz konusu gelişmelerle, ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 91,4 dolara çıktı. Yükselen petrol fiyatlarıyla enflasyonist baskılar artarken, bu durum tahvil piyasasında da satış baskısına neden oldu.

Dün yüzde 4,67 seviyelerine kadar gerilemesine karşın 6 baz puan artışla yüzde 4,73'e çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,74 seviyesinde dengelendi.

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,32 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına talebi yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor. Altının onsu ise yüzde 0,5 azalışla 4 bin 394 dolardan işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI GERİLEDİ

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesi tarafından açıklanan imalat endeksi, ağustosta 20,6 değeriyle 4 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

ABD'li çip şirketi Nvidia, OpenAI'ın Ohio'da kuracağı yapay zeka fabrikasına yönelik anlaşma kapsamında SB Energy'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Buna karşın Nvidia hisseleri, piyasa sonrası işlemlerde yüzde 0,9 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle, New York borsasında dün negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

AVRUPA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Jeopolitik gerilimler, Avrupa piyasalarında risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki artışlar bölgede pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu gelişmelerle dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne düşüşle başladı.

ASYA PİYASALARI NEGATİF SEYREDİYOR

Jeopolitik gerilimler ve tahvil getirilerindeki yükselişler Asya piyasalarında da satış baskısının derinleşmesine neden oluyor. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,94 ile 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düştü.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 14.132,06 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 geriledi. Dolar/TL dün günü yüzde 0,1 artışla 47,9150'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,9200'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

12.00 Almanya, ağustos ayı ZEW ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ZEW ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, temmuz ayı inşaat izinleri

16.15 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, temmuz ayı kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, temmuz ayı bekleyen konut satışları

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DONALD TRUMP #ORTA DOĞU #HÜRMÜZ BOĞAZI #KÜRESEL PİYASALAR #PETROL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
İHA’lara yüzde 100’lük gümrük vergisi İHA'lara yüzde 100'lük gümrük vergisi 14 Ağustos 2026 11:35
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı 13 Ağustos 2026 16:37
ABD’de üretici enflasyonu açıklandı: Aylık sabit kaldı, yıllık artış yüzde 4,7 ABD'de üretici enflasyonu açıklandı: Aylık sabit kaldı, yıllık artış yüzde 4,7 13 Ağustos 2026 15:56
Altın ve petrol geriledi, borsa yükselişte! Altın ve petrol geriledi, borsa yükselişte! 13 Ağustos 2026 15:04
Avrupa borsalarında yükseliş havası: Sadece bir ülke negatif ayrıştı Avrupa borsalarında yükseliş havası: Sadece bir ülke negatif ayrıştı 13 Ağustos 2026 11:14
VİOP’ta BIST 30 kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta BIST 30 kontratı güne yükselişle başladı 13 Ağustos 2026 09:55
ABD enflasyonu piyasalarda risk iştahını artırdı! Gözler Orta Doğu’daki ateşkeste ABD enflasyonu piyasalarda risk iştahını artırdı! Gözler Orta Doğu'daki ateşkeste 13 Ağustos 2026 09:20
ABD’nin bütçe açığı temmuzda yüzde 48 arttı ABD'nin bütçe açığı temmuzda yüzde 48 arttı 13 Ağustos 2026 09:00
ABD’de enflasyon temmuzda beklentilere paralel gerçekleşti ABD'de enflasyon temmuzda beklentilere paralel gerçekleşti 13 Ağustos 2026 09:03
Altında gün sonu rakamı belli oldu: Kilogram fiyatı 6,7 milyon lirayı aştı Altında gün sonu rakamı belli oldu: Kilogram fiyatı 6,7 milyon lirayı aştı 12 Ağustos 2026 17:26
Almanya’da yıllık enflasyon belli oldu Almanya'da yıllık enflasyon belli oldu 12 Ağustos 2026 10:51
Bitcoin 65 bin doları aşamadı! Kritik veri öncesi yatay grafik Bitcoin 65 bin doları aşamadı! Kritik veri öncesi yatay grafik 12 Ağustos 2026 09:38
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.132,0600 Değişim 183,56 Son veri saati:
Düşük 14053,33 Yüksek 14236,89
Açılış
47,9272 Değişim 0,0882 Son veri saati:
Düşük 47,8335 Yüksek 47,9217
Açılış
55,501 Değişim 0,1340 Son veri saati:
Düşük 55,4297 Yüksek 55,5637
Açılış
6.768,7780 Değişim 76,894 Son veri saati:
Düşük 6757,932 Yüksek 6834,826
Açılış
100,3856 Değişim 2,7632 Son veri saati:
Düşük 99,8169 Yüksek 102,5801
Açılış
BİST En Aktif Hisseler