Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri 9 ayda yüzde 17,2 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin petrol ve doğal gaz gelirleri verilerini açıkladı.

Buna göre, petrol ve doğal gazdan elde edilen bütçe gelirleri eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 azalarak 452,4 milyar rubleye gerilerken, ağustosa kıyasla yüzde 6,7 arttı.

Böylece petrol ve doğal gaz gelirleri, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemindeki 6,61 trilyon rubleden yüzde 17,2 azalarak 5,47 trilyon rubleye geriledi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişe karşın dünyanın en büyük hidrokarbon üreticilerinden Rusya'nın enerji gelirleri, üretimdeki gerileme ve rublenin dolar karşısında değer kazanmasının etkisiyle baskı altında kalıyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, federal bütçe açığının bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3'ü seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıklamıştı.