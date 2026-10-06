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Wall Street'te teknoloji rüzgarı: Nasdaq zirveyi gördü

ABD'de teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle Nasdaq rekor seviyeye ulaşırken, tahvil faizlerindeki yükseliş ve enerji maliyetlerine ilişkin endişeler piyasaların gündeminde kalmayı sürdürdü.

Wall Street’te teknoloji rüzgarı: Nasdaq zirveyi gördü
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Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2026 09:09

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Yapay zekayla bağlantılı şirketlerin hisselerindeki değer kazanımları teknoloji endekslerini desteklerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 51.267,90 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 7.773,95 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 artışla 27.477,31 puana ulaştı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ

Teknoloji hisselerindeki yükselişe yapay zekayla bağlantılı şirketlerin hisseleri öncülük etti. SpaceX'in hisseleri yüzde 7,6, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,1, Meta'nın hisseleri yüzde 1,9 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

Öte yandan yükselen enerji maliyetleri, enflasyon ve kamu maliyesine ilişkin endişeler nedeniyle son haftalarda son yılların en yüksek seviyelerini gören tahvil faizlerindeki yükseliş de devam etti.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,31'e çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,66'ya yükseldi.

ISM HİZMET PMI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,9'a geriledi. Piyasa beklentilerinin altında kalan veri, hizmet sektöründeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

ABD'de geçen hafta açıklanan ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti.

Geçen hafta açıklanan verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 80'e yakın seyrini sürdürdü.

Fed'in geçen ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından yatırımcılar, bankanın eylül toplantısına ilişkin çarşamba günü yayımlanacak tutanaklarda para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu arayacak.

G7'NİN PETROL KARARI FİYATLARI BASKILADI

Öte yandan G7 ülkelerinin küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varili piyasaya sürme kararı, petrol fiyatlarını bir miktar aşağı çekti.

Ancak petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinde kalmaya devam etti.

Yurtdışına 3 milyarlık transfer!

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#NASDAQ ENDEKSİ #FED

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