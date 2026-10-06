VİOP’ta gözler bu seviyelerde: BIST 30 kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yatay seyirle 15.790,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,49 artışla 15.789,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.780,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 artarak 15.790,00 puandan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI GÜÇLÜ

Küresel piyasalar, ABD'de tahvil faizlerinin yükselişine rağmen yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik ve güçlü bilanço beklentilerinin risk iştahını artırmasıyla pozitif seyrediyor.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puanın direnç, 15.700 ve 15.600 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.