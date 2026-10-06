Altın yatırımcıları dikkat: Gram altın geriledi, gözler Fed’de

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Dün günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 542 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne satıcılı başladı.

Saat 09.35 itibarıyla gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 950 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA GERİLEME SÜRÜYOR

Orta Doğu'daki gerilimlerin dolaylı etkileriyle yükselen tahvil faizleri ekonomiler için önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Dolardaki değerlenme ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı da yüzde 0,2 azalışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri azaltmasına karşın, para piyasalarında aralık ayında faiz artırımına gidilebileceğinin fiyatlandığını belirtti.

Bu durumun altın fiyatları üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden olduğu ifade edildi.

PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesi izlenecek.