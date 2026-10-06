Bitcoin’in yükselişine engel olan iki güç! 87 bin dolar direnci aşılacak mı?

Bitcoin, güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil getirilerinin baskısıyla son 24 saatte yüzde 0,50 değer kaybederek 85 bin 578,17 dolara geriledi. Buna karşın lider kripto para son 7 günde yüzde 3,02, son 30 günde ise yüzde 6,97 değer kazancını korudu.

KRİPTO PARA PİYASASINDA GERİLEME

Kripto para piyasasının toplam değeri de yüzde 0,35 azalarak 2,91 trilyon dolara indi. Ethereum yüzde 0,46 düşüşle 2 bin 701,20 dolara, BNB yüzde 1,30 kayıpla 781,40 dolara geriledi.

Bitcoin Cash yüzde 1,68 azalışla 314,47 dolardan, Solana ise yüzde 0,24 düşüşle 120,13 dolardan işlem gördü.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

Analistlere göre ABD'de zayıf açıklanan iş gücü piyasası verileri, ekimde faiz artırılması ihtimalini düşürdü. Ancak enflasyon ve kamu borcuna ilişkin kaygılar, uzun vadeli tahvil getirilerinin son 24 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesine neden oluyor.

Tahvil getirilerindeki yeniden yükselişe doların güçlenmesi de eklenince Bitcoin ve diğer riskli varlıklardaki fiyat artışları sınırlı kalıyor.

STRATEGY'DEN 334 BITCOIN'LİK YENİ ALIM

Piyasadaki baskıya rağmen şirketlerin Bitcoin alımları devam ediyor. Strategy, 1-4 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 29 milyon dolar ödeyerek portföyüne 334 Bitcoin daha ekledi.

Şirket, son alımda Bitcoin başına ortalama yaklaşık 85 bin 839 dolar ödeme yaptı. Bu alım, Bitcoin'in 85 bin-86 bin dolar bandında yoğunlaştığı döneme denk geldi.

Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı yaklaşık 848 bine ulaşırken, bu varlıkların toplam alım maliyeti yaklaşık 64 milyar dolar oldu. Şirketin Bitcoin başına ortalama maliyeti ise 75 bin 441 dolar olarak hesaplandı.

SPOT BITCOIN ETF'LERİNDE PARA AKIŞI TOPARLANDI

Kurumsal yatırımlarda da yılın başına kıyasla daha güçlü bir görünüm oluştu. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), temmuzda yaklaşık 5,8 milyar dolara ulaşan yıl içindeki toplam net çıkışı son dönemde telafi etti.

Böylece 2026 başından bu yana spot Bitcoin fonlarına giren para, çıkan tutarı aştı.

BITCOIN'DE KRİTİK DİRENÇ 87 BİN-87 BİN 500 DOLAR

Faiz beklentilerindeki iyileşme ve kurumsal alımlara karşın Bitcoin'in yakın dönemdeki zirvelerine yaklaştıkça karşılaştığı satışlar yükselişi zorlaştırıyor.

Piyasada 87 bin-87 bin 500 dolar aralığı, Bitcoin'in aşmakta zorlandığı direnç bölgesi olarak takip ediliyor. Bu bandın üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi halinde psikolojik açıdan önemli 90 bin dolar seviyesine doğru yükseliş güçlenebilir.

Bitcoin'in yeniden geri çekilmesi durumunda ise alımların gelebileceği 84 bin-85 bin dolar destek bölgesi öne çıkıyor.