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Borsa yeni günde temkinli: BIST 100'de destek ve direnç seviyeleri belli oldu

BIST 100 endeksi, dün kaydettiği yüzde 1,42'lik yükselişin ardından yeni işlem gününe yüzde 0,05 düşüşle 12.437,59 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri gerilerken turizm sektörü yükselişle öne çıktı.

Borsa yeni günde temkinli: BIST 100’de destek ve direnç seviyeleri belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2026 10:19

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 12.437,59 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamlamıştı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 6,32 puan ve yüzde 0,05 azalışla 12.437,59 puana geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi ise yüzde 0,73 değer kaybetti.

TURİZM YÜKSELDİ, FAKTORİNG GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında açılışta en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile turizm oldu. En çok gerileyen sektör endeksi ise yüzde 6,54 düşüşle finansal kiralama, faktoring olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda ise ABD'de yükselen tahvil faizlerine rağmen yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik ve güçlü bilanço beklentileri risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BIST 100 #BORSA İSTANBUL

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