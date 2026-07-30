CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi JPMorgan'dan Fed için sürpriz faiz tahmini: Beklenti aralık ayına çekildi

JPMorgan'dan Fed için sürpriz faiz tahmini: Beklenti aralık ayına çekildi

JPMorgan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ilişkin beklentisini önemli ölçüde revize etti. Banka, daha önce 2027'nin ikinci yarısı için öngördüğü ilk faiz artışı tahminini 2026 yılının aralık ayına çekerek, Fed yönetimindeki güven tartışmalarının para politikasını hızlandırabileceğine dikkat çekti.

JPMorgan’dan Fed için sürpriz faiz tahmini: Beklenti aralık ayına çekildi

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2026 09:29

JPMorgan, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik beklentisini güncelleyerek ilk faiz artırımının zamanlamasını öne aldı. Bankanın analizine göre, daha önce 2027'nin ikinci yarısı olarak öngörülen faiz artışı artık 2026 yılının aralık ayında gerçekleşebilir.

JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli imzasını taşıyan değerlendirme notunda, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın son açıklamalarının para politikasına ilişkin yeni soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Analizde, Warsh'ın enflasyonla mücadelede izleyeceği yol haritasını yeterince net ortaya koyamadığı ve orta vadede PCE enflasyon hedefinin geleceğine ilişkin belirsizlik yaratan mesajlar verdiği belirtildi.

Banka analistleri, bu durumun Fed yönetiminin enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğine yönelik tartışmaları artırabileceğini değerlendirdi. Buna bağlı olarak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin, kurumun kredibilitesini korumak amacıyla para politikasında daha erken adım atma ihtiyacı hissedebileceği öngörüldü.

JPMorgan'a göre faiz artışı beklentisinin öne çekilmesinin temel nedeni piyasa baskısından ziyade, Fed'in kurumsal itibarını ve enflasyonla mücadeledeki inandırıcılığını koruma isteği. Bu değerlendirme doğrultusunda banka, ilk faiz artışı tahminini 2026 yılı aralık ayına revize etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #KEVİN WARSH #FED #JPMORGAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor 28 Temmuz 2026 09:05
Nvidia’dan yapay zeka güvenliği hamlesi: Yeni ittifak kuruldu Nvidia'dan yapay zeka güvenliği hamlesi: Yeni ittifak kuruldu 28 Temmuz 2026 07:27
Çin’den ABD’nin yeni gümrük vergilerine sert tepki: Tek taraflı uygulama Çin'den ABD'nin yeni gümrük vergilerine sert tepki: Tek taraflı uygulama 28 Temmuz 2026 07:14
Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü 27 Temmuz 2026 11:51
Küresel piyasalarda savaş molası! Gözler Fed faiz kararı ve bilançolarda... Küresel piyasalarda savaş molası! Gözler Fed faiz kararı ve bilançolarda... 27 Temmuz 2026 10:07
ABD’de petrol sondaj kuleleri azaldı ABD'de petrol sondaj kuleleri azaldı 25 Temmuz 2026 11:09
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi 24 Temmuz 2026 17:04
Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı 24 Temmuz 2026 13:57
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 24 Temmuz 2026 13:51
Borsa 14 bin puanın altına geriledi Borsa 14 bin puanın altına geriledi 24 Temmuz 2026 13:16
Rusya’dan Ermenistan’a süt ambargosu kararı Rusya'dan Ermenistan'a süt ambargosu kararı 24 Temmuz 2026 13:14
4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivite yükseldi 4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite yükseldi 24 Temmuz 2026 13:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.344,9100 Değişim 165,12 Son veri saati:
Düşük 13324,01 Yüksek 13489,13
Açılış
47,4189 Değişim 0,0342 Son veri saati:
Düşük 47,3834 Yüksek 47,4176
Açılış
54,37 Değişim 0,1740 Son veri saati:
Düşük 54,3415 Yüksek 54,5155
Açılış
6.168,1650 Değişim 107,391 Son veri saati:
Düşük 6141,652 Yüksek 6249,043
Açılış
87,4084 Değişim 2,5859 Son veri saati:
Düşük 86,8739 Yüksek 89,4598
Açılış
BİST En Aktif Hisseler