JPMorgan’dan Fed için sürpriz faiz tahmini: Beklenti aralık ayına çekildi

JPMorgan, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik beklentisini güncelleyerek ilk faiz artırımının zamanlamasını öne aldı. Bankanın analizine göre, daha önce 2027'nin ikinci yarısı olarak öngörülen faiz artışı artık 2026 yılının aralık ayında gerçekleşebilir.

JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli imzasını taşıyan değerlendirme notunda, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın son açıklamalarının para politikasına ilişkin yeni soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Analizde, Warsh'ın enflasyonla mücadelede izleyeceği yol haritasını yeterince net ortaya koyamadığı ve orta vadede PCE enflasyon hedefinin geleceğine ilişkin belirsizlik yaratan mesajlar verdiği belirtildi.

Banka analistleri, bu durumun Fed yönetiminin enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğine yönelik tartışmaları artırabileceğini değerlendirdi. Buna bağlı olarak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin, kurumun kredibilitesini korumak amacıyla para politikasında daha erken adım atma ihtiyacı hissedebileceği öngörüldü.

JPMorgan'a göre faiz artışı beklentisinin öne çekilmesinin temel nedeni piyasa baskısından ziyade, Fed'in kurumsal itibarını ve enflasyonla mücadeledeki inandırıcılığını koruma isteği. Bu değerlendirme doğrultusunda banka, ilk faiz artışı tahminini 2026 yılı aralık ayına revize etti.