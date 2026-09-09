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Konut sahiplerini ilgilendiren teklif: Boş evlere ve kiralamalara yeni düzenleme yolda

Avrupa Birliği Komisyonu, konut sıkıntısının yoğun olduğu bölgelerde yerel yönetimlerin kısa süreli kiralamalar, ikinci konutlar ve uzun süre boş tutulan evlere yönelik sınırlamalar getirmesini kolaylaştıracak "Uygun Fiyatlı Konut Yasası" teklifini açıkladı.

Konut sahiplerini ilgilendiren teklif: Boş evlere ve kiralamalara yeni düzenleme yolda
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Eylül 2026 15:21

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, artan konut fiyatları ve yetersiz konut arzına karşı yeni bir düzenleme teklifinde bulundu. Teklif, konut baskısı altında olduğu belirlenen bölgelerde yerel yönetimlere kısa süreli konaklama kiralamaları ile birincil ikamet amacı dışında kullanılan konutlara yönelik tedbir alma imkanı sağlayacak.

KONUT BASKISI ALTINDAKİ BÖLGELERE YENİ YETKİ

AB Komisyonunun açıkladığı "Uygun Fiyatlı Konut Yasası" teklifi, üye ülkeler ile ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin konut fiyatları ve arzındaki sorunlara müdahale ederken uyacakları ortak kuralları belirliyor.

Teklife göre yerel yönetimler, belirli bir bölgeyi "konut baskısı altında" ilan edebilecek. Bu bölgelerde kısa süreli konaklama kiralamalarına veya birincil ikamet amacı dışında kullanılan konutlara yönelik çeşitli tedbirler uygulanabilecek.

Bir bölgenin konut baskısı altında sayılabilmesi için ortalama büyüklükteki bir konutun fiyatının çok yüksek olması gerekecek. Değerlendirmelerde nüfus hareketleri, konut arzı ve talebi ile bölgesel piyasa koşulları dikkate alınacak.

KISA SÜRELİ KİRALAMALARA SINIRLAMA

Düzenleme, kısa süreli kiralamaların bölgedeki konut fiyatları veya arzı üzerinde en az 3 yıldır olumsuz etki yarattığının kanıtlanması halinde yerel yönetimlere bu faaliyetleri sınırlama imkanı tanıyacak.

Alınacak tedbirler, özellikle uzun süreli kiralama piyasasındaki konut stokunu azaltan faaliyetlere yönelik olacak. Ev sahibinin sürekli ikamet ettiği konutta gerçekleştirdiği kısa süreli kiralamalar ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Yerel yönetimlerin uygulayacağı tedbirlerin gerekli, orantılı ve belirli bir bölgeyle sınırlı olması gerekecek.

Teklif ayrıca ikinci konutlar ile uzun süre boş bırakılan evlere yönelik tedbirler için de ortak bir hukuki çerçeve oluşturacak.

"KONUT KONUSUNDA HAREKETE GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, "Bugün Uygun Fiyatlı Konut Yasası teklifini kabul ettik." dedi.

Ribera, düzenlemenin konut sorunuyla mücadele eden AB genelindeki yerel yöneticilere hukuki güvence sağlayacak bir Avrupa çerçevesi oluşturduğunu belirtti. Ortak kriterlerle tek pazar genelinde benzer uygulamaların hayata geçirilmesinin amaçlandığını söyledi.

AB Komisyonunun Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen de "Bir konut kriziyle karşı karşıyayız. Konut konusunda harekete geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Jorgensen, teklifin üye ülkelere ve yerel yönetimlere konut sorunlarının bir bölümünün çözümünde kullanabilecekleri yeni araçlar sağladığını belirterek, kısa süreli kiralamaların birçok kentte sorunun bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Kısa süreli kiralamalara bütünüyle karşı olmadıklarını vurgulayan Jorgensen, bu uygulamanın bazı kişilere daha fazla ülkeyi ziyaret etme imkanı sunduğunu ve ev sahipleri için ek gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.

BERLİN, MADRİD VE LİZBON'DA KİRALAR ARTTI

Jorgensen, bazı kentlerde kısa süreli kiralamalardaki artışın yerel halkın yaşadığı bölgelerden uzaklaşmasına ve konut fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkmasına neden olduğunu belirtti.

Son 10 yılda kiraların Berlin'de yüzde 59, Madrid'de yüzde 75 ve Lizbon'da yüzde 103 arttığını belirten Jorgensen, "Bu durum, hemşirelerin, öğretmenlerin ve polislerin çoğu zaman çalıştıkları kentlerde yaşamalarını imkansız hale getiriyor." dedi.

Konutun öncelikle piyasada alınıp satılan bir mal olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Jorgensen, "Bir eve sahip olmak insan hakkıdır. Ev, insanların hayatına güvenlik, huzur ve onur kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPALILARIN YÜZDE 40'I KONUT SORUNUNU ACİL GÖRÜYOR

AB Komisyonunun verilerine göre Avrupalıların yüzde 40'ı uygun fiyatlı konuta erişimi yaşadıkları bölgede acil bir sorun olarak değerlendiriyor. Şehirlerde yaşayanlar arasında bu oran yüzde 51'e yükseliyor.

AB'de büyük çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilen kısa süreli kiralama faaliyetleri 2018-2024 döneminde yüzde 93 arttı.

Madrid'in merkezinde ise uzun süreli kiraya sunulan her 100 konuta karşılık yaklaşık 40 kısa süreli kiralık konut bulunuyor.

Teklifin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin onayı gerekiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KONUT

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