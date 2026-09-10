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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 14.550,67 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2026 10:00

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamlarken, 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,19 puan ve yüzde 0,31 artışla 14.550,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile tekstil, en çok gerileyen yüzde 3,15 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL #BIST 100

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