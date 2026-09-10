Barclays’tan Japon yeni için kritik uyarı: Dolar/yen 150 seviyesine dönebilir

İngiliz banka Barclays Plc, son dönemde dolar karşısında güçlenen Japon yenine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Bankanın stratejistlerine göre, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) daha hızlı faiz artıracağı beklentisi ile Japon emeklilik fonlarının yerel varlıklara yöneleceği yönündeki beklentiler yenin son yükselişinde etkili oldu.

Aralarında Shinichiro Kadota'nın da bulunduğu Barclays stratejistleri tarafından perşembe günü yayımlanan analizde, söz konusu beklentilerin gerçekleşmemesi durumunda yenin kazanımlarını geri verebileceği belirtildi. Analizde dolar/yen paritesinin yeniden 150 seviyesine doğru yönelme ihtimaline dikkat çekildi.

YEN, SON DÖNEMDE HIZLA DEĞER KAZANDI

Japon yeni, bu ay yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak şubat ayından bu yana dolar karşısındaki en güçlü seviyelerine ulaştı. Yenin yükselişinde, gelecek haftaki BOJ toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinin güçlenmesi önemli rol oynadı.

Bunun yanı sıra Japonya Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'nun (GPIF) portföyündeki varlıkların bir bölümünü yerel piyasalara kaydırabileceği yönündeki beklentiler de yen talebini destekledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Japonya'daki politika yapıcıların atacağı adımlara ilişkin "oldukça iyi bilgiye" sahip olduğunu söylemesi de piyasaların yakından izlediği gelişmeler arasında yer aldı. Bessent'ın açıklamalarının ardından yen, perşembe günü Asya işlemlerinde dolar karşısında 153,45 seviyesine kadar yükseldi.

BARCLAYS: 155 DESTEĞİ KRİTİK

Barclays stratejistleri, teknik açıdan dolar/yen paritesinde 155 seviyesinin kırılmasının kısa vadede daha fazla düşüşün önünü açabileceğini belirtti. Ancak bankaya göre yenin kalıcı biçimde değer kazanabilmesi için mevcut beklentilerin daha da güçlenmesi gerekiyor.

Analizde, yenin yükselişini sınırlayabilecek başlıca faktörler şöyle sıralandı:

BOJ beklentileri: Yenin yükselişini sürdürebilmesi için BOJ'un piyasanın halihazırda yüksek olan faiz artışı beklentilerini aşacak ölçüde şahin bir mesaj vermesi gerekiyor.

GPIF'in olası fon akışları: Piyasaların GPIF'in portföy değişikliğinin etkisini olduğundan fazla fiyatlamış olabileceği belirtiliyor. Beklenen tahsis değişikliğinin gerçekleşmemesi halinde yen üzerinde sert bir düzeltme baskısı oluşabilir.

Faiz farkları ve siyasi riskler: ABD ile Japonya arasındaki faiz farkı, Japon hisse senetlerindeki risk primi, Başbakan Sanae Takaichi'nin ekonomi politikalarına yönelik endişeler ve yapısal yen satışları, para biriminin kalıcı değer kazanmasının önündeki başlıca riskler arasında gösteriliyor.

Barclays'in değerlendirmesine göre, yenin son yükselişinin kalıcı hale gelmesi yalnızca teknik seviyelere değil, BOJ'un atacağı adımların ve Japonya'daki fon akışlarının piyasa beklentilerini ne ölçüde karşılayacağına da bağlı olacak.