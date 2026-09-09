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Çin’in petrol talebi 2026’da düşecek: Tüketim üçüncü yıl geriliyor

Çin'in petrol talebinin 2026'da günlük 600 bin varil, yani bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalması bekleniyor. Beklenen gerçekleşirse ülkenin petrol tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak.

Çin’in petrol talebi 2026’da düşecek: Tüketim üçüncü yıl geriliyor
İHA İHA

Oluşturma Tarihi 09 Eylül 2026 09:53

Sinopec Ekonomi ve Kalkınma Araştırma Enstitüsü'nün raporuna göre, Çin'in petrol talebinin 2026'da günlük 600 bin varil, yani bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalması bekleniyor. Bu gerçekleşirse ülkenin petrol tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak. Düşüşte yüksek petrol fiyatlarının yanı sıra elektrikli araçların hızla yaygınlaşması etkili oluyor. Sinopec, bu yıl benzin talebinin yüzde 8,7, motorin talebinin ise yüzde 11,4 azalmasını bekliyor. Buna karşılık jet yakıtı talebinin yüzde 1,3 artarak 41,55 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda. Çin'deki talep düşüşü, Ortadoğu'daki gerilimin Brent petrolünü 100 dolar sınırına yaklaştırdığı bir dönemde arz kesintilerinin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor. Gümrük verilerine göre, Çin'in ham petrol ithalatı da ağustosta yıllık bazda yüzde 23,4 azaldı. Çin'in petrol tüketimi ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 9 geriledi. Elektrikli araçların petrol kullanan ulaşım araçlarının yerini giderek daha fazla alması, ülkede bir çeyrekte karbon emisyonlarının yıllık bazda ilk kez düşmesine katkıda bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTADOĞU #ÇİN

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