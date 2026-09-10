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Almanya'da enflasyon 2,5 yılın zirvesinde! Enerji fiyatları etkili oldu

Almanya'da Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini tetiklemesiyle yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,9'a yükselerek son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya’da enflasyon 2,5 yılın zirvesinde! Enerji fiyatları etkili oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2026 11:07

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda yüzde 2,3, temmuzda ise yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları, ağustosta bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 artış gösterdi.

Böylece Almanya'da enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken, Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

"ENFLASYON ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ"

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ağustosta yüksek enerji fiyatlarının enflasyonun ana itici gücü olmaya devam ettiğini belirterek, "Özellikle İran'daki savaşın etkisiyle tırmanan enerji maliyetleri, akaryakıt fiyatlarında kendisini çok net bir şekilde hissettirdi." ifadesini kullandı.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de "Enflasyon Almanya'ya geri döndü." uyarısında bulunarak, kısa vadede bir rahatlama beklenmediğini vurguladı.

ENERJİ ÜRÜNLERİ FİYATLARINDA YILLIK YÜZDE 10,5 ARTIŞ

Almanya'da enerji ürünleri fiyatları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış kaydetti. Böylece enerji enflasyonunda Şubat 2023'ten (yüzde 19,1) bu yana en büyük yıllık artış yaşandı.

Bu dönemde motorlu araç yakıtları yüzde 27,7, konut ısıtmasında kullanılan kalorifer yakıtı ise yüzde 49,6 pahalandı. Buna karşın hükümetin yıl başından bu yana devreye aldığı önlemlerin etkisiyle elektrik fiyatları yüzde 5,5, doğal gaz yüzde 2,9 ve bölgesel ısıtma maliyetleri yüzde 1 geriledi.

Öte yandan, Orta Doğu'daki çatışmaların arz kesintisi oluşturacağı endişesiyle Brent petrolünün varil fiyatı, temmuz ortasından bu yana ilk kez 100 dolar sınırını aştı. Savaş öncesinde petrol fiyatları 70 dolar bandında seyrediyordu.

GIDA FİYATLARINDA DENGELİ SEYİR, ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,4

Ülkede gıda fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 0,1 ile ortalamanın altında bir artış gösterdi. Ancak bazı ürün gruplarındaki sert yükselişler dikkati çekti. Geçen yılın ağustos ayına göre yumurta yüzde 15,2, taze sebze yüzde 5,2, balık ve deniz ürünleri yüzde 4,4 pahalandı. Katı ve sıvı yağlar yüzde 15,3, taze meyve yüzde 5,6 ve süt ürünleri yüzde 5,5 ucuzladı.

Gıda ve enerji kalemi hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti. Mal fiyatları yıllık bazda yüzde 3 artarken, sigorta ve seyahat gibi hizmet sektörü fiyatlarındaki artış yüzde 2,8 oldu.

GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Avro Bölgesi genelinde de enflasyonun ECB hedefinin üzerinde seyretmesi, bugün Berlin'de toplanacak banka yönetimini faiz kararı açısından kritik bir konumda bırakıyor. ECB'nin, haziran ayındaki artışın ardından bu yıl ikinci kez faiz hamlesi yaparak mevduat faizini 25 baz puan artışla yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye yükseltmesi bekleniyor. Bu oran, son 1,5 yılın en yüksek seviyesi olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA MERKEZ BANKASI #ALMANYA FEDERAL İSTATİSTİK OFİSİ #ALMANYA #ORTA DOĞU #ENFLASYON

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