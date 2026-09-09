BIST 100 yükselişini sürdürdü: Gözler 14.700 puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında pozitif seyir izledi. Endeks saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,34 puan artarak 14.522,59 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 148,4 milyar lira oldu.

KİMYA PETROL PLASTİK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,39 ile kimya petrol plastik oldu. Bilişim endeksi ise yüzde 3,69'luk düşüşle en fazla kaybettiren sektör olarak öne çıktı.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması küresel piyasalarda risk iştahını törpülerken, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığı görüldü.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan direnç, 14.400 ve 14.300 puan ise destek seviyeleri olarak takip ediliyor.