CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugünkü faiz kararı öncesinde teknoloji ve bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2026 10:50

Orta Doğu'da alevlenen çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalardaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Avrupa piyasalarında da Orta Doğu'daki son gelişmeler takip edilirken bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

Para piyasalarında, ECB'nin 3 temel faiz oranında 25'er baz puan artış yapmasına kesin gözüyle bakılırken bankanın yıl sonuna kadar ilave bir artış yapabileceği de fiyatlanıyor.

Bu arada Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bode Müzesi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğinde bir konuşma yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ülkelerinin kendi içlerindeki bölünmüşlüğünü ve dışa bağımlılığını eleştirerek, "Her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri darmadağınık kalırsa, dünya siyasetinde esamesi okunmaz. 27 farklı ulusal gündeme bölünerek elimizdeki en büyük kozu çöpe atamayız." dedi.

Diğer taraftan, Orta Doğu'da gerilimin artması petrol tedarikine ilişkin süregelen riskleri artırırken Avrupa ekonomilerinin yaklaşan kış aylarında zorlu bir enerji durumuyla karşılaşabileceğine ilişkin soru işaretleri artıyor.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 641 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 10.678 puanda seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 25.594 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 52.070 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 8.172 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.804 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA MERKEZ BANKASI #ALMANYA MERKEZ BANKASI #CHRİSTİNE LAGARDE #ABD #AVRUPA BORSALARI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 08 Eylül 2026 17:09
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira 08 Eylül 2026 17:07
Güney Afrika ekonomisi küçüldü Güney Afrika ekonomisi küçüldü 08 Eylül 2026 16:47
Çin’in ihracatı ağustosta arttı Çin'in ihracatı ağustosta arttı 08 Eylül 2026 15:57
Almanya’da doğal gaz depolarında alarm: Doluluk son 15 yılın dibinde Almanya'da doğal gaz depolarında alarm: Doluluk son 15 yılın dibinde 08 Eylül 2026 15:46
Almanya’nın ihracatı azaldı Almanya'nın ihracatı azaldı 08 Eylül 2026 11:40
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 08 Eylül 2026 11:07
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 08 Eylül 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 08 Eylül 2026 09:30
Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 08 Eylül 2026 09:22
Küresel piyasalarda kritik gün: Petrol ve altın yükseliyor Küresel piyasalarda kritik gün: Petrol ve altın yükseliyor 08 Eylül 2026 09:21
Kanada’dan ABD’ye 20 milyar dolarlık tarife kararı Kanada’dan ABD’ye 20 milyar dolarlık tarife kararı 08 Eylül 2026 08:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.476,5300 Değişim 110,49 Son veri saati:
Düşük 14459,4 Yüksek 14569,89
Açılış
48,4995 Değişim 0,0476 Son veri saati:
Düşük 48,4595 Yüksek 48,5071
Açılış
56,5733 Değişim 0,1511 Son veri saati:
Düşük 56,4426 Yüksek 56,5937
Açılış
6.864,1300 Değişim 69,881 Son veri saati:
Düşük 6844,82 Yüksek 6914,701
Açılış
104,5228 Değişim 1,4644 Son veri saati:
Düşük 104,5227 Yüksek 105,9871
Açılış
BİST En Aktif Hisseler