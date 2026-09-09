ECB’den 2. faiz artışı sinyali: Gözler Lagarde’ın mesajlarında

Avrupa Merkez Bankasının bu yıl ikinci faiz artırımına hazırlanması beklenirken, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun yaklaşık üç yılın zirvesine çıkması karar sürecinde belirleyici olacak.

ENFLASYONDA ENERJİ BASKISI ARTIYOR

ECB açısından en önemli risk enerji fiyatları olarak öne çıkıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesini görürken, Avrupa'da doğal gaz fiyatları da 2023'ten bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle ağustosta yüzde 3,3'e çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Avro Bölgesi ekonomisinin dirençli seyretmesi ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden yüzde 3'ün üzerine taşıması nedeniyle ECB'nin mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,5'e yükselteceğini öngördü.

Houte, mevcut enflasyonist baskıların büyük ölçüde enerji kaynaklı olduğuna dikkati çekerek çekirdek enflasyon ve hizmet enflasyonunun daha geniş kapsamlı enflasyon endişelerine işaret etmediğini belirtti. Houte, bu durumun ECB'nin basın toplantısında aşırı şahin bir tutum sergilemesini engelleyebileceğini ifade etti.

FAİZDE YENİ ARTIŞLAR GÜNDEMDE

Houte, ECB'nin yeni projeksiyonlarında büyüme ve enflasyon tahminlerine yalnızca ılımlı bir yukarı yönlü revizyon yapılmasını beklediğini belirterek, "ECB'nin yeni projeksiyonlarında, büyüme ve enflasyon tahminlerine yalnızca ılımlı bir yukarı yönlü revizyon yapılmasını bekliyoruz. Finans piyasaları bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında yeni artışların olacağını fiyatlara yansıtıyor olsa da biz biraz daha temkinliyiz." dedi.

Eylül ayındaki faiz artırımının ardından ECB'nin muhtemelen bekle-gör tutumuna geçebileceğini belirten Houte, Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması ve enerji fiyatlarının daha da yükselmesi halinde ECB'nin aralık ayında yeniden faiz artırımını değerlendirebileceğini söyledi.

ABN AMRO Makro Araştırma Başkanı ve Kıdemli Avro Bölgesi Ekonomisti Bill Diviney de ECB'nin politika faizini artırmasının beklendiğini ifade etti.

Diviney, piyasaların özellikle güncellenecek makroekonomik tahminlere ve Lagarde'ın basın toplantısındaki açıklamalarına odaklanacağını belirtti. ECB'nin 2027 yılı enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyon yapılabileceğini aktardı.

Diviney, "Piyasalar, eylül ayındaki faiz artışının ardından yaklaşık iki faiz artışı daha fiyatlamış durumda olduğundan, Lagarde'a gelecekteki adımlarla ilgili sorular yöneltilmesi muhtemeldir. Enflasyon konusunda şahin bir söylem beklesek de Lagarde'ın ECB'nin 'toplantı bazında' yaklaşımını yinelemesi muhtemeldir." şeklinde konuştu.

LAGARDE'DAN TEMKİNLİ MESAJ BEKLENTİSİ

Natixis Avrupa Makro Araştırmalar Başkanı Alain Durre ise Lagarde'ın yakın gelecekte tüm seçenekleri açık tutmak ve uzun süreli bir faiz artırımı döngüsü beklentilerini tetiklemekten kaçınmak amacıyla tarafsız bir üslup benimseyebileceğini öngördü.

Durre, ECB'nin veriye dayalı ve toplantı bazında belirlenen politika yaklaşımını yinelemesini beklediğini belirtti.

Eylül ayından sonra, karmaşık ekonomik dengeye rağmen üç temel faktörün desteğiyle 2027 sonuna kadar faiz artırımlarına ara verilmesini bekleyen Durre, Orta Doğu'daki çatışmaların ocak ayı başlarına kadar çözülmesinin enerji fiyatlarını düşürebileceğini söyledi.

Durre ayrıca iş gücü piyasasındaki koşulların gevşemesinin ikinci tur etkilerin ortaya çıkma riskini sınırlayabileceğini, avronun öngörülen değer kazanımının da genel ve çekirdek enflasyonu daha da aşağı çekebileceğini ifade etti.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner ise eylül ayındaki faiz artırımının ardından ECB'nin nasıl bir yol izleyeceğinin kesin olmadığını belirtti.

Wagner, vadeli işlem piyasalarındaki yatırımcıların gelecek yılın ortasına kadar iki faiz artırımını daha fiyatladığını ancak önümüzdeki aylarda ana faiz oranlarının değişmeme ihtimalini daha olası gördüklerini söyledi.