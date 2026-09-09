Çin’de enflasyon ağustosta hızlandı: Fiyatlar yeniden yükselişte

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) açıkladığı ağustos ayı verileri, enflasyonda hızlanmaya işaret etti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,8 artarak ekonomistlerin yüzde 3,6'lık beklentisini aşarken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,8 yükseldi.

ÜRETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞTI

Çin'de ÜFE ağustosta yıllık bazda yüzde 3,8 arttı. Temmuzda yüzde 3,5 yükselen üretici fiyatları, böylece beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti.

Ekonomistlerin ağustos ayı için ÜFE beklentisi yüzde 3,6 seviyesindeydi. Ağustos verisi, temmuzdaki artışın da üzerine çıkarken, temmuz verisi üç ayın en düşük artışına işaret etmişti.

Ekonomistler, üretici fiyatlarındaki toparlanmanın büyük ölçüde olumlu baz etkisi ve yükselen emtia maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan Pekin'in takas sübvansiyonları ve tüketimi desteklemeye yönelik diğer önlemlerinin etkisinin azalmasıyla hanehalkı talebinin zayıf kalmaya devam ettiği ifade edildi. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş de üretici fiyatları üzerinde etkili olan unsurlar arasında yer aldı.

TÜKETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 0,8'E ÇIKTI

Çin'de tüketici fiyatları da ağustosta yıllık bazda yüzde 0,8 yükseldi. Böylece TÜFE, temmuzdaki yüzde 0,5'lik artışın üzerine çıktı.

Ağustos ayındaki yüzde 0,8'lik artış, ekonomistlerin beklentisiyle aynı seviyede gerçekleşti.

Gıda ve enerji gibi oynak kalemler hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ağustosta yüzde 1 arttı. Çekirdek enflasyon temmuz ayında yüzde 0,9 seviyesindeydi.

EMTİA FİYATLARI VE YÜKSEK TEKNOLOJİ TALEBİ ETKİLİ OLDU

NBS Baş İstatistikçisi Dong Lijuan, enflasyondaki toparlanmada küresel emtia fiyatlarındaki oynaklık, mevsimsel gıda fiyatlarındaki artış ve yüksek teknoloji sektörlerinde yükselen talebin etkili olduğunu belirtti.