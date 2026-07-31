Japon yeninde sert yükseliş! Piyasalarda döviz müdahalesi iddiası

Japon yeni, New York işlemlerinde dolar karşısında ani ve sert bir ivme yakalayarak yüzde 3,3 oranında değer kazandı.

Nikkei gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Japonya hükümeti ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) yeni güçlendirmek adına piyasaya doğrudan müdahalede bulundu. Süreçte ABD'li yetkililerin de kur fiyat teklifi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Kritik faiz kararı toplantısı öncesinde gelen bu hamle dikkat çekerken, uzmanlar olası müdahalelerin yatırımcıların yen karşıtı pozisyonlarında temkinli bir duruş sergilemesine neden olabileceğini vurguluyor.