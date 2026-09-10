Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 temel faiz oranı 3 ay sonra yükseldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2024'ten bu yana ikinci kez faiz artırdı. Banka, kilit faiz oranlarını 25 baz puan yükseltirken, yeni oranların 16 Eylül'den itibaren uygulanacağını açıkladı.

Buna göre mevduat tesisi faizi yüzde 2,50'ye, ana refinansman operasyonları faizi yüzde 2,65'e, marjinal borç verme tesisi faizi ise yüzde 2,90'a çıkarıldı.

ECB'DEN ORTA DOĞU VE ENERJİ KRİZİ MESAJI

ECB Yönetim Konseyi, faiz artışının Orta Doğu'daki çatışma ve enerji krizinin oluşturduğu belirsizlikle mücadelede bankanın uygun konumunu korumasını sağlayacağını belirtti.

Konsey, para politikasında veri bağımlı ve toplantı bazlı yaklaşımın sürdürüleceğini bildirdi.

ECB'nin faiz artışı, Euro Bölgesi'nde enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin fiyat istikrarı açısından oluşturduğu risklerin devam etmesiyle gerçekleşti.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YENİLENDİ

ECB'nin projeksiyonlarına göre manşet enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 3, 2027'de yüzde 2,5 ve 2028'de yüzde 2,1 olması bekleniyor.

Banka, 2026 yılı manşet enflasyon projeksiyonunu değiştirmezken, 2027 ve 2028 tahminlerinde revizyona gitti.

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonun ise 2027'de yüzde 2,6, 2028'de yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EURO BÖLGESİ'NDE BÜYÜME BEKLENTİSİ

ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin 2026'da yüzde 0,9, 2027'de yüzde 1,4 ve 2028'de yüzde 1,5 büyümesini bekliyor.

Banka, büyüme projeksiyonlarında da revizyona gitti.

Faiz kararının ardından ECB'nin önümüzdeki dönemde enflasyon, ekonomik aktivite, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler başta olmak üzere verileri yakından izleyerek para politikası kararlarını toplantı bazında almaya devam edeceği belirtildi.