CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı.

ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2026 09:12

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalışla 424 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 200 bin varil azalarak 285 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 300 bin varil artışla 206 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 29 Ağustos-4 Eylül haftasında 85 bin varil artarak 13 milyon 947 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 53 bin varil artışla 6 milyon 824 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 66 bin varil azalışla 3 milyon 417 bin varil oldu.

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD ENERJİ ENFORMASYON İDARESİ #ABD #EIA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Rafineri marjları rekor seviyeye ulaştı Rafineri marjları rekor seviyeye ulaştı 09 Eylül 2026 09:49
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 09 Eylül 2026 09:40
Küresel piyasalarda enerji arzı ve Fed endişesi ön planda Küresel piyasalarda enerji arzı ve Fed endişesi ön planda 09 Eylül 2026 09:15
ABD’de tüketici kredileri temmuzda arttı ABD'de tüketici kredileri temmuzda arttı 09 Eylül 2026 08:07
ADB’den özel sektör hamlesi: Finansman 2030’a kadar 4 katına çıkacak ADB'den özel sektör hamlesi: Finansman 2030'a kadar 4 katına çıkacak 09 Eylül 2026 07:47
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 08 Eylül 2026 17:09
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira 08 Eylül 2026 17:07
Güney Afrika ekonomisi küçüldü Güney Afrika ekonomisi küçüldü 08 Eylül 2026 16:47
Çin’in ihracatı ağustosta arttı Çin'in ihracatı ağustosta arttı 08 Eylül 2026 15:57
Almanya’da doğal gaz depolarında alarm: Doluluk son 15 yılın dibinde Almanya'da doğal gaz depolarında alarm: Doluluk son 15 yılın dibinde 08 Eylül 2026 15:46
Almanya’nın ihracatı azaldı Almanya'nın ihracatı azaldı 08 Eylül 2026 11:40
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 08 Eylül 2026 11:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.393,8500 Değişim 284,95 Son veri saati:
Düşük 14284,94 Yüksek 14569,89
Açılış
48,6057 Değişim 0,1013 Son veri saati:
Düşük 48,5117 Yüksek 48,613
Açılış
56,4999 Değişim 0,1870 Son veri saati:
Düşük 56,3251 Yüksek 56,5121
Açılış
6.797,5380 Değişim 80,235 Son veri saati:
Düşük 6721,002 Yüksek 6801,237
Açılış
100,0842 Değişim 1,7225 Son veri saati:
Düşük 98,5532 Yüksek 100,2757
Açılış
BİST En Aktif Hisseler