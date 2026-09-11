Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Asya tarafında ise negatif bir seyir izlenirken, tahvil piyasalarındaki satışlar riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları, dünya genelinde enflasyonist baskıların sürmesine neden oluyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle artan enflasyon endişelerinin olumsuz etkileri tahvil piyasalarında net şekilde hissedildi.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,76 azalışla 6.909 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,87 değer kaybıyla 64.050 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,25 azalışla 3.884 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 24.766 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 74.511 puan seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan Japonya'da açıklanan üretici enflasyonu verileri de enerji fiyatlarından kaynaklanan baskının sürdüğüne işaret etti. Ülkede ÜFE ağustos ayında yıllık yüzde 7,6 ile tahminlerin üzerinde arttı. Endeks aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması beklenirken, doların ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik şahin beklentilerle güçlenmesinin ardından dün dolar/yen paritesindeki son 3 işlem gününde süren düşüş sonlandı. Dün yüzde 0,6 yükselişle 154,4 seviyesine çıkan parite, şu sıralarda ise yüzde 0,2 düşüşle 154,2 seviyesine geriledi.