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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,32 düşüşle 17.611,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2026 09:30

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,41 azalışla 17.668,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 17.622,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,32 azalarak 17.611,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Yurt içinde ise gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının yıl sonu itibarıyla ise 51 milyar 54 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 17.500 ve 17.400 puanın destek, 17.800 ve 17.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #ORTA DOĞU #ÖDEMELER DENGESİ #TÜFE

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