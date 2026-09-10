CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD'de Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2026 15:42

Son Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2026 15:59

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Ağustosta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları, temmuzda yüzde 0,1 artış göstermişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ağustosta yüzde 5,4 oldu. Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5,3 olması yönündeydi. ÜFE temmuzda yıllık yüzde 4,8 artmıştı.

ÇEKİRDEK ÜFE YILLIK BAZDA BEKLENTİLERE PARALEL

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

Yıllık bazda piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması bekleniyordu.

Çekirdek ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,3 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

#ABD #ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ #ÜFE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda enerji arzı ve Fed endişesi ön planda Küresel piyasalarda enerji arzı ve Fed endişesi ön planda 09 Eylül 2026 09:15
ABD’de tüketici kredileri temmuzda arttı ABD'de tüketici kredileri temmuzda arttı 09 Eylül 2026 08:07
ADB’den özel sektör hamlesi: Finansman 2030’a kadar 4 katına çıkacak ADB'den özel sektör hamlesi: Finansman 2030'a kadar 4 katına çıkacak 09 Eylül 2026 07:47
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 08 Eylül 2026 17:09
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira 08 Eylül 2026 17:07
Güney Afrika ekonomisi küçüldü Güney Afrika ekonomisi küçüldü 08 Eylül 2026 16:47
Çin’in ihracatı ağustosta arttı Çin'in ihracatı ağustosta arttı 08 Eylül 2026 15:57
Almanya’da doğal gaz depolarında alarm: Doluluk son 15 yılın dibinde Almanya'da doğal gaz depolarında alarm: Doluluk son 15 yılın dibinde 08 Eylül 2026 15:46
Almanya’nın ihracatı azaldı Almanya'nın ihracatı azaldı 08 Eylül 2026 11:40
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 08 Eylül 2026 11:07
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 08 Eylül 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 08 Eylül 2026 09:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.358,4900 Değişim 284,95 Son veri saati:
Düşük 14284,94 Yüksek 14569,89
Açılış
BİST En Aktif Hisseler